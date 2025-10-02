Volební lístky v typické modrošedé obálce s vaším jménem a adresou vám měly přijít do 30. září. Neplatí to jen v případě, že jste si zažádali o voličský průkaz a hodláte volit jinde než v místě trvalého bydliště.
Obálka obsahuje nejen hlasovací lístky všech uskupení, která do Sněmovny kandidují ve vašem kraji, ale také informace o tom, jak hlasovat. Na štítku naobálce je číslo volebního okrsku a adresu volební místnosti, kam máte přijít hlasovat. Tato informace je důležitá zvlášť pro ty, kteří od minulých voleb změnili trvalé bydliště a umístění volebních místností ještě nemají zažité.
Ani v případě, že se k vám lístky nějakou nešťastnou náhodou nedostanou, nebo se na nich vyřádí potomek či jindy apolitický čtyřnohý mazlíček, o možnost hlasovat nepřijdete.
Kde získat náhradní volební lístky?
Pokud ztrátu nebo zničení zjistíte včas, můžete se obrátit na obecní úřad či radnici. Po prokázání totožnosti by vám tam měli vydat novou sadu lístků. Nic ale není ztraceno ani v případě, že hlasovací lístky začnete postrádat až cestou k volbám.
Z obálky do obálky
Obálka, ve které dostanete sadu lístků, není ta, ve které vybraný lístek házíte do urny! K tomu slouží úřední obálka s razítkem, kterou dostanete až na místě.
Volební komise jsou na takové případy zařízené a vydají vám kompletní náhradní sadu lístků. Samozřejmě poté, co se prokážete občankou nebo pasem, což ale platí pro všechny voliče, včetně těch, kteří modrošedý poklad o rozměru A4 třímají pevně v rukou.
K volbám bez hlasovacích lístků
Když vám lístky nedorazí nebo o ně přijdete, je dobré si připomenout, jak správně volit.
Obálka, kterou nemáte, totiž také obsahuje důležité a poměrně rozsáhlé instrukce, které není radno pročítat až za plentou. Seznamte se s nimi předem na stránkách ministerstva vnitra . Můžete si tam také prohlédnout náhledy hlasovacích lístků, abyste se mohli rozhodnout pro tu „vaši“ stranu či hnutí nebo pro kandidáty, které preferujete.
Stejná rada platí i pro ty, kteří budou hlasovat na voličský průkaz mimo trvalé bydliště a k lístkům se také dostanou až ve volební místnosti.
Pozor, voličský průkaz musíte mít s sebou, i když nakonec volíte ve své volební místnosti podle místa trvalého bydliště.
Počmárané hlasovací lístky
Počmárané, pomalované či vkusným (i nevkusným) veršem vyzdobené volební lístky na platnosti neztrácí. Volební komisi možná obrázek potěší, ale vzkazy z lístků politikům nepředávají.
Ani lístek přeložený či dokonce složený do nějakého tvaru nepozbývá platnosti. Ovšem přetržený hlasovací lístek nebude započten.
Voličský průkaz musíte použít, i když zůstanete ve svém obvodu. Jinak neodvolíte