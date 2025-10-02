Volební lístky 2025: co když nepřijdou, počmárá je dítě nebo roztrhá pes

Hlasovací lístky k volbám do Poslanecké sněmovny 2025 roznášela Česká pošta do schránek v uplynulých dnech. Nejpozději v úterý 30. září měli mít všichni voliči obálky s volebními lístky ve svých schránkách. Co dělat, když je tam nenajdete nebo je pokreslí dítě nebo rozcupuje pes?

Parlamentní volby 2025. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Volební lístky v typické modrošedé obálce s vaším jménem a adresou vám měly přijít do 30. září. Neplatí to jen v případě, že jste si zažádali o voličský průkaz a hodláte volit jinde než v místě trvalého bydliště.

Volby ONLINE: První den přišla čtvrtina voličů, hlasy odevzdal Pavel i většina lídrů

Obálka obsahuje nejen hlasovací lístky všech uskupení, která do Sněmovny kandidují ve vašem kraji, ale také informace o tom, jak hlasovat. Na štítku naobálce je číslo volebního okrsku a adresu volební místnosti, kam máte přijít hlasovat. Tato informace je důležitá zvlášť pro ty, kteří od minulých voleb změnili trvalé bydliště a umístění volebních místností ještě nemají zažité.

Volební místnosti 2025: kde a kdy volit do Poslanecké sněmovny

Ani v případě, že se k vám lístky nějakou nešťastnou náhodou nedostanou, nebo se na nich vyřádí potomek či jindy apolitický čtyřnohý mazlíček, o možnost hlasovat nepřijdete.

Volební místnost v Obci Černouček. Volí zde prezident republiky Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou. (3. října 2025)
Premiér Petr Fiala s manželkou Janou volili na ZŠ Masarykova v Brně. (3. října 2025)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odvolil exprezident Miloš Zeman. (3. října 2025)
Andrej Babiš odevzdal svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Ostravě. (3. října 2025)
Kde získat náhradní volební lístky?

Pokud ztrátu nebo zničení zjistíte včas, můžete se obrátit na obecní úřad či radnici. Po prokázání totožnosti by vám tam měli vydat novou sadu lístků. Nic ale není ztraceno ani v případě, že hlasovací lístky začnete postrádat až cestou k volbám.

Z obálky do obálky

Obálka, ve které dostanete sadu lístků, není ta, ve které vybraný lístek házíte do urny! K tomu slouží úřední obálka s razítkem, kterou dostanete až na místě.

Volební komise jsou na takové případy zařízené a vydají vám kompletní náhradní sadu lístků. Samozřejmě poté, co se prokážete občankou nebo pasem, což ale platí pro všechny voliče, včetně těch, kteří modrošedý poklad o rozměru A4 třímají pevně v rukou.

K volbám bez hlasovacích lístků

Když vám lístky nedorazí nebo o ně přijdete, je dobré si připomenout, jak správně volit.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Obálka, kterou nemáte, totiž také obsahuje důležité a poměrně rozsáhlé instrukce, které není radno pročítat až za plentou. Seznamte se s nimi předem na stránkách ministerstva vnitra . Můžete si tam také prohlédnout náhledy hlasovacích lístků, abyste se mohli rozhodnout pro tu „vaši“ stranu či hnutí nebo pro kandidáty, které preferujete.

Stejná rada platí i pro ty, kteří budou hlasovat na voličský průkaz mimo trvalé bydliště a k lístkům se také dostanou až ve volební místnosti.

Pozor, voličský průkaz musíte mít s sebou, i když nakonec volíte ve své volební místnosti podle místa trvalého bydliště.

Počmárané hlasovací lístky

Počmárané, pomalované či vkusným (i nevkusným) veršem vyzdobené volební lístky na platnosti neztrácí. Volební komisi možná obrázek potěší, ale vzkazy z lístků politikům nepředávají.

Ani lístek přeložený či dokonce složený do nějakého tvaru nepozbývá platnosti. Ovšem přetržený hlasovací lístek nebude započten.

Voličský průkaz musíte použít, i když zůstanete ve svém obvodu. Jinak neodvolíte
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

