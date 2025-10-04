Muž podle informací policie vyskočil z okna budovy Základní školy a mateřské školy Na Slovance v Bedřichovské ulici v pražské Libni kolem sobotní půl druhé odpoledne.
V Moravskoslezském kraji naměřili předsedovi jedné z volebních komisí v pátek večer 2,5 promile alkoholu v krvi. „Nemůžeme upřesnit, ve kterém místě se událost stala. U ostatních členů volební komise však byl výsledek zkoušky negativní,“ uvedla krajská policejní mluvčí Soňa Štětínská.
V pátek v podvečer se do jiné volební místnosti v Moravskoslezském kraji dostavil muž, u kterého bylo zjištěno, že již odvolil. „Sám přitom tvrdil, že nevolil,“ popsal na síti X mluvčí Generálního štábu Ondřej Moravčík. „Policisté na žádost komise muže ztotožnili. Součinnost jsme poskytli z důvodu problémů s eDoklady,“ Štětínská.
Přerušené hlasování
Ve Strašicích na Rokycansku museli v sobotu ve čtvrt na devět ráno kvůli požáru popelnice před restaurací, ve které je jedna ze tří volebních místností v obci, na deset minut přerušit volby. Komise zabezpečila místnost a všichni museli opustit budovu. Když hasiči uhasili oheň a místo zkontrolovali termokamerou, všichni mohli vrátit zpět a volby pokračovaly.
Hlídka zlínské městské policie zase musela usměrnit 45letého muže, kterého zaujala členka volební komise natolik, že se ji pokusil přímo v jedné z volebních místností na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně pozvat na rande.
Přestože byl odmítnut, nenechal se odbýt a jeho chování se stávalo obtěžujícím. „Proto přišla ke slovu přivolaná hlídka městské policie. Strážníci s mužem pohovořili, vysvětlili mu, jak se věci mezi dospělými lidmi mají, načež muž pochopil a prostor voleb opustil,“ uvedl mluvčí zlínských strážníků Pavel Janík.
Pobíhající pes i ukradená vlajka
V Jiráticích na Třebíčsku se lidé v pátek odpoledne báli jít volit kvůli volně pobíhajícímu psovi. „Dostali jsme oznámení kolem půl čtvrté, že před budovou s volební místností pobíhá velký černý pes, lidé se ho bojí a bojí se jít dovnitř. Policistům z Jilemnice se podařilo psa odchytit a předat ho majiteli. Správní orgán bude řešit porušení vyhlášky, která v obci volné pobíhání psů zakazuje,“ řekla iDNES.cz policejní mluvčí Dana Čírtková.
V Zastávce u Brna u volební místnosti zajistili policisté mladého muže, který se choval nepříčetně a sebepoškozoval se. Ve spolupráci se záchranáři byl transportován do nemocnice.
„Znojemští policisté pak vyjeli do Hevlína prověřit informace od volební komise o výtržníkovi tropícím nepřístojnosti. Jejich zásah nakonec nebyl nutný, podnapilý a nevhodně oděný muž po domluvě komise místo opustil,“ uvedl jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb.
Policisté také prověřují případy, kdy někdo ukradl z volební místnosti státní vlajku, jinde visela na budově hasičárny sovětská vlajka. „Policisté se také zabývali nepovolenou podporou hnutí pomocí polepeného vozidla v blízkosti volební místnosti,“ doplnil Moravčík z Generálního štábu.