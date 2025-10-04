Policejní zásahy u voleb: Opilý předseda, neodbytný ctitel i smrt

Autor:
  16:04
Napříč celou Českou republikou policisté řešili v průběhu volebního hlasování různé kuriozity i jedno neštěstí. V jedné ze škol v pražské Libni měl muž vyskočit z pátého patra budovy poté, co odevzdal svůj volební hlas. V Moravskoslezském kraji zase naměřili předsedovi volební komise v pátek večer 2,5 promile alkoholu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
7 fotografií

Muž podle informací policie vyskočil z okna budovy Základní školy a mateřské školy Na Slovance v Bedřichovské ulici v pražské Libni kolem sobotní půl druhé odpoledne.

Tragédie u voleb: Muž ve škole odhlasoval, a pak z pátého patra vyskočil z okna.
Tragédie u voleb: Muž ve škole odhlasoval, a pak z pátého patra vyskočil z okna.
Tragédie u voleb: Muž ve škole odhlasoval, a pak z pátého patra vyskočil z okna.
Tragédie u voleb: Muž ve škole odhlasoval, a pak z pátého patra vyskočil z okna.
7 fotografií

V Moravskoslezském kraji naměřili předsedovi jedné z volebních komisí v pátek večer 2,5 promile alkoholu v krvi. „Nemůžeme upřesnit, ve kterém místě se událost stala. U ostatních členů volební komise však byl výsledek zkoušky negativní,“ uvedla krajská policejní mluvčí Soňa Štětínská.

V pátek v podvečer se do jiné volební místnosti v Moravskoslezském kraji dostavil muž, u kterého bylo zjištěno, že již odvolil. „Sám přitom tvrdil, že nevolil,“ popsal na síti X mluvčí Generálního štábu Ondřej Moravčík. „Policisté na žádost komise muže ztotožnili. Součinnost jsme poskytli z důvodu problémů s eDoklady,“ Štětínská.

Přerušené hlasování

Ve Strašicích na Rokycansku museli v sobotu ve čtvrt na devět ráno kvůli požáru popelnice před restaurací, ve které je jedna ze tří volebních místností v obci, na deset minut přerušit volby. Komise zabezpečila místnost a všichni museli opustit budovu. Když hasiči uhasili oheň a místo zkontrolovali termokamerou, všichni mohli vrátit zpět a volby pokračovaly.

Hlídka zlínské městské policie zase musela usměrnit 45letého muže, kterého zaujala členka volební komise natolik, že se ji pokusil přímo v jedné z volebních místností na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně pozvat na rande.

Přestože byl odmítnut, nenechal se odbýt a jeho chování se stávalo obtěžujícím. „Proto přišla ke slovu přivolaná hlídka městské policie. Strážníci s mužem pohovořili, vysvětlili mu, jak se věci mezi dospělými lidmi mají, načež muž pochopil a prostor voleb opustil,“ uvedl mluvčí zlínských strážníků Pavel Janík.

Pobíhající pes i ukradená vlajka

V Jiráticích na Třebíčsku se lidé v pátek odpoledne báli jít volit kvůli volně pobíhajícímu psovi. „Dostali jsme oznámení kolem půl čtvrté, že před budovou s volební místností pobíhá velký černý pes, lidé se ho bojí a bojí se jít dovnitř. Policistům z Jilemnice se podařilo psa odchytit a předat ho majiteli. Správní orgán bude řešit porušení vyhlášky, která v obci volné pobíhání psů zakazuje,“ řekla iDNES.cz policejní mluvčí Dana Čírtková.

V Zastávce u Brna u volební místnosti zajistili policisté mladého muže, který se choval nepříčetně a sebepoškozoval se. Ve spolupráci se záchranáři byl transportován do nemocnice.

„Znojemští policisté pak vyjeli do Hevlína prověřit informace od volební komise o výtržníkovi tropícím nepřístojnosti. Jejich zásah nakonec nebyl nutný, podnapilý a nevhodně oděný muž po domluvě komise místo opustil,“ uvedl jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb.

Policisté také prověřují případy, kdy někdo ukradl z volební místnosti státní vlajku, jinde visela na budově hasičárny sovětská vlajka. „Policisté se také zabývali nepovolenou podporou hnutí pomocí polepeného vozidla v blízkosti volební místnosti,“ doplnil Moravčík z Generálního štábu.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Volební štáby:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Nejčtenější

ONLINE: Jasný triumf ANO, úspěch Motoristů. Fiala z SPD mluví o podpoře vlády

Po sečtení zhruba tří čtvrtin hlasů ve volbách zatím jasně vede hnutí ANO před koalicí SPOLU. Pod hranicí pěti procent nutných pro vstup do Sněmovny se pohybuje hnutí Stačilo!. Motoristé sobě se do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Ponurá nálada ve Stačilo! Počkejme ještě chvíli, dostaneme se, věří Zaorálek

Sledujeme online

V ostravském hotelu Vista, kde má svůj volební štáb hnutí Stačilo!, panuje ponurá atmosféra. Hnutí se zatím drží pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny, kandidáti se připravují na...

4. října 2025,  aktualizováno  16:42

Rakušan dorazil do štábu Starostů. Poděkoval voličům a pochválil „dobrou“ kampaň

Sledujeme online

Do volebního štábu na pražské Občanské plovárně dorazil krátce po čtvrté předseda Starostů Vít Rakušan. Na místě poděkoval voličům. Výsledky členové Starostů nechtějí před finálním sečtením více...

4. října 2025,  aktualizováno  16:41

Volební studio iDNES.cz: Volby jsou pro STAN těžkou porážkou, míní politolog

Přímý přenos

Ve 14:00 odstartovalo Volební studio iDNES.cz a MF DNES, které nabízí živé vysílání plné analýz, komentářů a exkluzivních hostů. Varianta menšinové vlády ANO podle politologa Jana Bureše v současné...

4. října 2025  13:26,  aktualizováno  16:40

Fialova bašta padla. Na jižní Moravě ANO válcuje premiérovo SPOLU

Jižní Morava dlouho platila za baštu koalice SPOLU, která tu ještě loni triumfálně ovládla krajské volby. Jenže i tady nyní dominuje hnutí ANO Andreje Babiše. To po sečtení přibližně dvou třetin...

4. října 2025  16:34,  aktualizováno  16:40

ONLINE: Jasný triumf ANO, úspěch Motoristů. Fiala z SPD mluví o podpoře vlády

Po sečtení zhruba tří čtvrtin hlasů ve volbách zatím jasně vede hnutí ANO před koalicí SPOLU. Pod hranicí pěti procent nutných pro vstup do Sněmovny se pohybuje hnutí Stačilo!. Motoristé sobě se do...

4. října 2025  16:37

Na pirátskou párty na nádraží dorazil lídr Hřib. „Máme osm!“ vítal jej jásot.

Sledujeme online

Ve vládě už byli, na poslední rok se stáhli do opozičních lavic. V letošních volbách ale Piráti doufají ve dvouciferný výsledek. Lídr Zdeněk Hřib a bývalý předseda Ivan Bartoš přišli do štábu...

4. října 2025,  aktualizováno  16:35

Rusové na Ukrajině zasáhli dva osobní vlaky, úřady hlásí desítky zraněných

Ruské bezpilotní letouny zasáhly dva osobní vlaky na železniční stanici ve městě Šostka na severovýchodě Ukrajiny. Nejméně tři desítky lidí utrpěly zranění. O mrtvých úřady zatím nemluví, napsala...

4. října 2025  12:12,  aktualizováno  16:31

Japonci míří k první premiérce. Takaičiová vede stranu, o vládě rozhodnou poslanci

Historicky první předsedkyní japonské Liberálně-demokratické strany (LDP) se v sobotu stala exministryně hospodářské bezpečnosti a vnitra Sanae Takaičiová. Obě komory parlamentu budou v polovině...

4. října 2025  8:16,  aktualizováno  16:28

V Libereckém kraji dominuje ANO, SPOLU na druhém místě. Bodují i Motoristé

Při zhruba polovině sečtených okrsků v Libereckém kraji vede hnutí ANO s přibližně 35,5 procentem hlasů. Na druhém místě je koalice SPOLU, třetí příčku drží STAN. Hranici pěti procent by překročili i...

4. října 2025  16:28

V Ústeckém kraji míří za drtivým vítězstvím hnutí ANO, Stačilo! je pod hranicí

V Ústeckém kraji směřuje k drtivému vítězství ve sněmovních volbách hnutí ANO. Po sečtení 70 procent hlasů má přes 45 procent. Druhá koalice SPOLU pak zatím lehce přes 15 procent a třetí Starostové a...

4. října 2025  16:27

V Pardubickém kraji zatím vede ANO, po mandátu sahá i dcera Josefa Luxe

V půlce sčítání v Pardubickém kraji vede s drtivým náskokem hnutí ANO, které podle průběžných výsledků obdrželo více než 35 procent hlasů a ve Sněmovně by posílilo o tři křesla. Následuje koalice...

4. října 2025  16:26

V Královéhradeckém kraji vede ANO před SPOLU. Do sněmovny mají blízko nováčci

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v Královéhradeckém kraji vede po sečtení 80 procenta hlasů hnutí ANO s lídryní Janou Berkovcovou před koalicí SPOLU s lídrem TOP 09 Ondřejem Matějem Havlem. Na...

4. října 2025  15:54,  aktualizováno  16:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.