Pytle pro padlé, animace, sliby. Podívejte se na televizní spoty politických stran

Naprostá většina politických stran a uskupení, které kandidují v letošních volbách do Poslanecké sněmovny, zveřejnila své předvolební televizní spoty. Od středy je mohou diváci vidět na obrazovkách České televize. Lídři hnutí v nich především slibují zlepšení poměrů a varují před politickými konkurenty. Některé spoty ale přesto vyčnívají. Podívejte se na ty nejvýraznější.
Nepromokavý pytel pro vašeho syna

Černý scénář v případě setrvání v NATO ve svém volebním spotu předpovídají známé tváře Miroslav Sládek a Ladislav Vrabel. Ve videu mají dokonce připravený pytel na padlé, který má symbolizovat úmrtí českých občanů v případě, že by Česká republika zůstala v NATO.

Podle Sládka s Vrabelem by pak bylo Česko zavlečeno do války. Sládek jej prezentuje jako „nepromokavý pytel pro vašeho syna“.

Hnutí má pro volby desetibodový program, v němž požaduje okamžité vystoupení bez referenda z Evropské unie a NATO. Česko by podle programu také mělo vystoupit ze Světové zdravotnické organizace a odstoupit od Pandemické smlouvy nebo Migračního paktu EU.

Další bod počítá s uzavřením hranic pro migranty z islámských zemí a navrácením počtu Ukrajinců v České republice ke stavu před válkou.

V programu nechybí ani vylepšení státního rozpočtu vymáháním válečných reparací od Německa.



Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

18. září 2025  8:50,  aktualizováno  9:29

Voličský průkaz 2025: jak ho získat, kdy a kde žádat a kde ho vyzvednout

Voličský průkaz umožňuje voliči hlasovat mimo okrsek, kde má trvalé bydliště. Je jednotný pro všechny druhy voleb s výjimkou voleb do zastupitelstev obcí, pro které se nevydává. Kde o takový průkaz...

18. září 2025  9:14

18. září 2025  9:01

Unikátní podívaná. Nad Karlovým mostem proletí stíhačky s kouřovými efekty

Nad centrem Prahy a Karlovým mostem proletí formace dvou stíhaček JAS-39 Gripen a deseti proudových strojů legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows. Unikátní podívaná má začít v 15 hodin....

18. září 2025  8:42

V Malešicích se srazil autobus a tři auta, v nemocnici skončili čtyři zranění

Autobus a tři osobní automobily se ve středu večer srazily v Sazečské ulici v pražských Malešicích. Jednoho člověka z osobního vozidla museli vyprostit hasiči, záchranka převezla do nemocnice čtyři...

18. září 2025  6:33,  aktualizováno  8:38

RECENZE: Já hledám štěstí. Olmerka z Jarchovského pera připomíná Pelíšky

Renomovaný scenárista Petr Jarchovský (Pelíšky, Musíme si pomáhat, Pupendo) přepsal do knižní podoby svou třídílnou rozhlasovou hru Olmerka, sledující výsek života jedinečné jazzové zpěvačky Evy...

18. září 2025

Babí léto dorazí o víkendu v plné síle, teploty budou atakovat tropickou třicítku

Počasí v Česku bude ke konci tohoto týdne slunečné a teplé, meteorologové očekávají babí léto s teplotami atakujícími tropickou třicítku. Situace nastane typicky pro toto období - tlaková výše se...

18. září 2025  7:44

Rodina po povodních žije už rok ve zdravotním středisku, teď jí svitla naděje

Na loňskou druhou zářijovou sobotu si Marie Kolářová ze Zátora na Krnovsku vzpomene při každém větším dešti. Před velkou vodou se tehdy jí a její rodině podařilo zachránit jen vlastní životy a...

18. září 2025  7:11

Spolky kritizují Trumpa za zneužití Kirkovy smrti, televize přerušila show kvůli zmínce

Více než 120 amerických liberálních a levicových organizací kritizuje prezidenta Donalda Trumpa, že zneužívá politického násilí k omezení jejich činnosti. Prezident a jeho administrativa viní...

18. září 2025  7:10

Trump zařadí hnutí Antifa na seznam teroristických organizací

Americký prezident Donald Trump zařadí krajně levicové hnutí Antifa na seznam teroristických organizací. Informoval o tom na své sociální síti Truth Social.

18. září 2025  6:38

Při přestřelce v USA zemřeli tři policisté, další dva jsou zranění

Při přestřelce v Pensylvánii zahynuli ve středu tři policisté, další dva utrpěli zranění. Policie na tiskové konferenci uvedla, že útočníka zastřelila. Na místě vyšetřovala případ domácího násilí.

18. září 2025  6:21

Opravy škol se protáhly. Děti se učí v hospodě i hasičárně, ředitel hlásí z kotelny

Premium

Zpožděné opravy nebo chybějící kolaudace školních budov komplikují na řadě míst v Česku začátek výuky. Někde měly děti prázdniny delší i o dva týdny, jinde místo do tříd docházejí do hasičárny, na...

18. září 2025

