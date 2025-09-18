Pytle pro padlé, animace, sliby. Podívejte se na televizní spoty politických stran

Nepromokavý pytel pro vašeho syna
Černý scénář v případě setrvání v NATO ve svém volebním spotu předpovídají známé tváře Miroslav Sládek a Ladislav Vrabel. Ve videu mají dokonce připravený pytel na padlé, který má symbolizovat úmrtí českých občanů v případě, že by Česká republika zůstala v NATO.
Podle Sládka s Vrabelem by pak bylo Česko zavlečeno do války. Sládek jej prezentuje jako „nepromokavý pytel pro vašeho syna“.
Volby 2025
Hnutí má pro volby desetibodový program, v němž požaduje okamžité vystoupení bez referenda z Evropské unie a NATO. Česko by podle programu také mělo vystoupit ze Světové zdravotnické organizace a odstoupit od Pandemické smlouvy nebo Migračního paktu EU.
Další bod počítá s uzavřením hranic pro migranty z islámských zemí a navrácením počtu Ukrajinců v České republice ke stavu před válkou.
V programu nechybí ani vylepšení státního rozpočtu vymáháním válečných reparací od Německa.