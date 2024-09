„Volební guláš“ je letos pivo. Strany rozjely kampaň naplno

Nejviditelnější kampaň má zatím SPD, která vzbudila pohoršení sérií kontroverzních billboardů, kde varuje před „chirurgy z dovozu“ nebo drahým pivem. A právě na národní nápoj sází Okamurovo hnutí i dál. Pro kampaň si nechalo vyrobit 13 tisíc lahví speciálního piva, světlé devítky z pivovaru v Nové Pace, které na předvolebních akcích rozdává voličům.

„Vymysleli jsme také pexeso, kde existuje zloduch jménem Péťa Drahota. To je ten, který způsobuje drahotu v Česku. A když máte negativního hrdinu, tak musíte mít i pozitivního. A tím je Espéda, podle kterého se jmenuje i to pivo.

My jsme chtěli, aby se jmenoval Espéďák, ale marketéři nám to zakázali, že by z toho někdo hned udělal estébáka a to jsme nechtěli,“ líčil na jedné z předvolebních akcí místopředseda SPD Radim Fiala. „Dejte si. Sice je z auta trochu teplý, ale dali jsme ho na led,“ nabádal Fiala.

Šlachtovi zazpívá Vašek bez Evy

To šéf Přísahy Robert Šlachta, který sám kandiduje na Břeclavsku do Senátu, pojal závěr kampaně ve velkém. Právě v Břeclavi uspořádá poslední víkend před volbami pro voliče večerní show, kde s ním bude debatovat hvězda eurovoleb Filip Turek, šéf Motoristů Petr Macinka, europoslankyně Nikola Bartůšek a režisér Bastardů Tomáš Magnusek, který kandiduje jako nezávislý na Náchodsku.

Kromě nich na akci vystoupí také zpěvák Václav Ševčík, který je známý z pěveckého dua Eva a Vašek. Hrál se svou manželkou přes 30 let, letos se však pár rozvádí a duo tak končí. Ševčík před volbami Přísahu otevřeně podporuje a od Šlachty má také nabídku, aby za hnutí kandidoval za rok ve sněmovních volbách.

Bartoš i Hašek na kole

Od digitalizace si ministr a šéf Pirátů Ivan Bartoš v září odskočí na kampaň. V Kladně hrál včera tradičně na harmoniku a příští týden se chystá do Jihlavy a Ostravy. „Tam to bude speciální. Pan předseda pojede na kole do Bedřišky (romská osada ve městě – pozn. red.) a cestou jim u toho bude hrát dýdžej Serafin na nákladním kole,“ lákala mluvčí Pirátů Lucie Švehlíková. Na sport během kampaně vsadil i bývalý gólman Dominik Hašek, který za TOP 09 kandiduje na Benešovsku do Senátu.

Spolu s příznivci vyrazil v srpnu na kole z Neveklova do Benešova a další cyklovýlety v rámci kampaně ještě chystá. Do krajské kampaně se už zapojil i premiér Petr Fiala, který spolu s lídrem kandidátky SPOLU v Libereckém kraji a bývalým europoslancem Edvardem Kožušníkem minulý týden vystoupal na Ještěd. A ve svých výjezdech do regionů bude pokračovat. „Společně s tím pořádají občanští demokraté napříč kraji desítky akcí, jako jsou oblíbená letní kina, grilování nebo už tradiční setkání na náměstích,“ řekl mluvčí ODS Jakub Skyva.

Babiš a Rakušan jen omezeně

Kampaň v týdnu zahájil i šéf ANO Andrej Babiš. Kromě Znojma projel i Brno, Ostravu či Havířov. Chystá se ještě do Sokolova, pak už ale začne Sněmovna. „To už budu limitován jednáním, ale naši kandidáti v ulicích budou,“ nastínil Babiš. Podobně kampaň na krajských lídrech nechá i šéf STAN Vít Rakušan. „Sázíme na výbornou znalost regionu, a tedy na starosty a další osobnosti, ne na opory z centrály,“ řekla mluvčí STAN Sára Beránková.