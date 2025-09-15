Po jejich zodpovězení vám vyjde procentuální výsledek, který říká, jak velkou shodu ve svých odpovědích s tou kterou kandidující politickou stranou, koalicí či hnutím máte, a tudíž je vám programově nejblíže. Vyplnění kalkulačky zabere přibližně 10 minut.
Volební kalkulačka pro volby do Sněmovny
Volební kalkulačka je alternativou k časově náročnému studiu jednotlivých volebních programů a k jejich porovnávání.
Na která témata budou otázky volební kalkulačky zaměřeny, rozhodovalo sdružení KohoVolit.eu, které kalkulačku připravuje, podle několika zdrojů.
Volby do Sněmovny se budou konat 3. a 4. října. Lidé v nich vyberou 200 poslanců. Jedná se o první volby, při kterých budou moci Češi žijící v zahraničí využít korespondenční volbu, která jim ušetří cestu na mnohdy vzdálený zastupitelský úřad v cizině.
U voleb budou moct lidé vybírat z 26 kandidujících uskupení.