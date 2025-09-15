Váháte, komu dát hlas? Volební kalkulačka ukáže, ke které straně máte nejblíž

Autor:
  11:26
Stále váháte, které straně nebo hnutí dáte v říjnu ve volbách svůj hlas? S rozhodnutím pomůže volební kalkulačka, kterou připravilo občanské sdružení KohoVolit.eu. Abyste zjistili, ke kterému politickému subjektu máte názorově nejblíže, stačí odpovědět na 42 otázek.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto:  Viktor Chlad, MAFRA

Po jejich zodpovězení vám vyjde procentuální výsledek, který říká, jak velkou shodu ve svých odpovědích s tou kterou kandidující politickou stranou, koalicí či hnutím máte, a tudíž je vám programově nejblíže. Vyplnění kalkulačky zabere přibližně 10 minut.

Volební kalkulačka pro volby do Sněmovny

Volební kalkulačka je alternativou k časově náročnému studiu jednotlivých volebních programů a k jejich porovnávání.

Na která témata budou otázky volební kalkulačky zaměřeny, rozhodovalo sdružení KohoVolit.eu, které kalkulačku připravuje, podle několika zdrojů.

Volby do Sněmovny se budou konat 3. a 4. října. Lidé v nich vyberou 200 poslanců. Jedná se o první volby, při kterých budou moci Češi žijící v zahraničí využít korespondenční volbu, která jim ušetří cestu na mnohdy vzdálený zastupitelský úřad v cizině.

U voleb budou moct lidé vybírat z 26 kandidujících uskupení.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Černochová připustila vyslání vojáků na Ukrajinu. Metnar to považuje za hazard

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Volební průzkumy 2025: Preference stran před volbami do Sněmovny

Českou republiku čekají volby do Poslanecké sněmovny. Konat se budou v pátek 3. a v sobotu 4. října. Jak si stojí strany v předvolebních průzkumech? Průběžně aktualizovaný graf vám ukáže, které...

15. září 2025  12:31

Podívejte se na cokoli. Bělorusové pozvali Američany na manévry s Ruskem

V Bělorusku jsou zástupci americké armády, kteří sledovali společné cvičení běloruských a ruských vojáků. Běloruský ministr obrany Viktar Chrenin Američanům řekl, že se mohou podívat na cokoliv, co...

15. září 2025  12:28

Muž s kuší vyděsil lidi v kladenské nemocnici. Báli se, že má střelnou zbraň

Pozornost na sebe v pondělí dopoledne upoutal muž, který chodil po kladenské nemocnici s kuší trčící z igelitové ho pytle. Lidé se obávali, že má střelnou zbraň. Na místě proto zasahovala městská i...

15. září 2025  12:26

Zaklínač s novou tváří. Podívejte se, jak se v Cavillově roli bude dařit Hemsworthovi

Čtvrtá řada populárního fantasy seriálu Zaklínač bude mít na Netflixu premiéru 30. října. V roli zaklínače Geralta z Rivie se poprvé představí australský herec Liam Hemsworth. Nahradil Henryho...

15. září 2025  12:24

Rozdáváme všechny nové telefony iPhone 17. Soutěže pro členy iDNES Premium

Čtyři nové modely iPhonu 17 a čtyři samostatné soutěže. Předplatitelé iDNES Premium mají šanci získat zbrusu nové telefony Apple v hodnotě desítek tisíc korun. A to vše v rámci speciální nabídky, kdy...

9. září 2025,  aktualizováno  15.9 12:23

Hotelové impérium Kellnerových se rozrůstá, PPF kupuje Diplomat v Dejvicích

Investiční skupina PPF rozšiřuje své hotelové portfolio. K pražským hotelům Hilton a Four Seasons nově přibude i dejvický Diplomat. Ten realitní odnož PPF Real Estate koupí za 73 milionů eur (v...

15. září 2025  12:21

Ze symbolu štěstí Hakenkreuz. Před 90 lety zavedlo Německo vlajku se svastikou

Červená vlajka se svastikou v bílém kruhovém poli je symbolem jedné z nejstrašnějších diktatur v dějinách lidstva, která měla na svědomí válečný konflikt s desítkami milionů mrtvých. Nacisty ovládaný...

15. září 2025  12:05

Telly startuje podzimní sezonu s novým sloganem a láká fanoušky Oktagonu

Televizní operátor Telly vstupuje do podzimní sezony s modernizovanými aplikacemi, novým sloganem ‚To koukáte‘ a zpřehledněným televizním programem dostupným také na webu. Na začátek příštího roku...

15. září 2025

Za volantem dva dny bez odpočinku. Řidič kamionu během jízdy podváděl

Že má za sebou těžko uvěřitelný a velmi nebezpečný výkon, na způsobu jízdy kamionu nebylo vůbec znát, řidiče prozradila až náhodná silniční kontrola. Když jej hlídka v Chotěbuzi na Karvinsku...

15. září 2025  11:46

Ministerstvo zahraničí ukáže veřejnosti vzácnou pozůstalost po Janu Masarykovi

Busta Jana Masaryka, ceremoniální plášť nebo zcela nový portrét Alice Masarykové. Ministerstvo zahraničních věcí zpřístupní své sbírky veřejnosti. Hlavní pozornost bude upřena na pozůstalost po Janu...

15. září 2025  11:41

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 983 volných pozic

Kolik nalije Česko do přenosové soustavy. ČEPS představil desetiletý plán

Správce elektroenergetické přenosové soustavy, společnost ČEPS, plánuje v následujících deseti letech investovat na její rozvoj a modernizaci přes 80 miliard korun. Vedení společnosti představilo...

15. září 2025  11:32

Japonsko už má téměř 100 tisíc lidí nad sto let, před půlstoletím jich byly stovky

Počet stoletých či ještě starších lidí se v Japonsku přiblížil 100 000, vyplývá z údajů zveřejněných japonskou vládou. Ženy přitom tvoří 88 procent z nich. Japonsko je jednou z nejrychleji...

15. září 2025  11:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.