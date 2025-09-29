Diskuse se zúčastnil také šéf Pirátů Zdeněk Hřib a šéfka SOCDEM Jana Maláčová, která na poslední chvíli nahradila předsedkyni komunistů Kateřinu Konečnou, jež onemocněla.
V předvolební debatě se tak střetli lídři stran, jejichž hlasy ve Sněmovně budou nejspíš hlavní adepti na premiéra potřebovat k většině v dolní komoře parlamentu.
„Je vysoce pravděpodobné, že by celostátní lídr měl být ve vládě,“ řekl v debatě Hřib. „Nejsme v situaci, kdy bychom měli rozdělovat židle,“ odmítl říci, která konkrétní pozice by ho ve vládě zajímala.
Prioritou Pirátů podle něj je, že nebude vláda populistů opřená o extremisty, mezi které zařadil Stačilo!, SPD a Motoristy sobě. Hřib podpořil vznik vlády původní pětikoalice, než z ní Piráti odešli. „Máme jasnou povolební strategii. Musíme poskládat 101 z demokratických stran,“ uvedl.
Extremisté versus zelený kaviárový komunista
Macinka se ohradil proti tomu, že Hřib jeho Motoristy zařadil mezi extremisty. Předsedovi Pirátů to vrátil tím, že ho označil za „zeleného kaviárového komunistu“.
„Koalice hajlujících Motoristů a komunistů hrozí,“ nechtěl si to nechat líbit předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Řekl, že hajlující nacionalisté a komunisté měli v minulém století na svědomí dva autoritativní režimy, čímž myslel nacismus a komunismus.
Havlíček vyčetl vládě inflaci 33 procent. Mzdy i penze rostou, opáčil mu Fiala
„Senzační bude fakt, že porazíme Fialovu vládu,“ prohlásila šéfka SOCDEM Jana Maláčová. Na otázku, zda by se chtěla vrátit do vlády, kde byla ministryní práce a sociálních věcí ve vládě Andreje Babiše, odvětila: „Karty rozdávají voliči.“
Maláčová nechce měnit režim, nevidí ale jako hrozbu Rusko. Ruská pátá kolona, reagoval Hřib
Její prioritou je snížit věk odchodu do důchodu na 63 let a zlevnit bydlení. „Nám jde o to, abychom zastavili tuto vládu,“ řekla Maláčová. Motoristy sobě označila za retro, pokus o návrat do devadesátých let.
Po opakovaných dotazech moderátorky Pavlíny Wolfové řekla, že nechce změnit současný režim. Komunisté, s nimiž kandiduje za hnutí Stačilo!, to ale vidí jinak. Stačilo! vytvořili právě komunisté.
Šéfka SOCDEM řekla, že se s komunisty spojila proto, že obě strany nesouhlasí se zvýšením výdajů na obranu na 5 procent HDP.
Maláčová se v debatě CNN Prima vyhnula odpovědi na otázku, zda Rusko ohrožuje bezpečnost České republiky. Místo toho tvrdila, podobně jako šéfka komunistů Kateřina Konečná v nedělní superdebatě v České televizi, že nebezpečím je současná Evropská komise.
Hřib v reakci označil lidi jako Maláčová za ruskou pátou kolonu. Šéfka SOCDEM později v debatě řekla, že by v referendu hlasovala proti vystoupení z NATO.
Podívejte, jak dopadla doprava v Praze a digitalizace, vyčetla Maláčová Pirátům
Maláčová to vrátila bývalému pražskému primátorovi za Piráty, dnes náměstkovi primátora pro dopravu, při diskusi o bydlení.
„Podívejte, jak dopadla doprava v Praze, jak dopadla digitalizace stavebního řízení. Nevěřte jim,“ vyčetla Maláčová Pirátům.
Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou
Maláčová, která kandiduje za Stačilo! jako jednička v Praze, na poslední chvíli v debatě nahradila šéfku komunistů Konečnou.