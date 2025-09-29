Hřib, Konečná a Macinka se utkají v debatě stran potřebných pro vládní většinu

Potkají se v televizi znovu po necelých čtyřiadvaceti hodinách, v neděli byli všichni tři i v superdebatě v České televizi.
„Chceme, aby se tu lidem žilo lépe,“ řekl tam Hřib, který je lídrem pražské kandidátky Pirátů. Ti kategoricky vylučují spolupráci s extremisty. Mezi ně řadí SPD a hnutí Stačilo!. Odmítají také spolupráci s ANO a s Motoristy sobě. Šel by znovu do koalice se SPOLU a hnutím STAN.
Konečná, která vede kandidátku Stačilo! v Moravskoslezském kraji, chce, aby Česko bylo zpátky suverénní zemí, kde nebudou žít miliony lidí na hranici chudoby. A odmítla označit Rusko za hrozbu pro Českou republiku. „Hrozba je žena, která vládne v EU,“ tvrdila Konečná v narážce na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou.
„Ideální Česko hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a nezadlužuje se,“ řekl předseda Motoristů sobě Petr Macinka. Cílem jeho strany je, aby skončila vláda Petra Fialy. Jako partnera vidí ANO, a odmítá jít do vlády, která by závisela na komunistech.