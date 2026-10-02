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Volební bizár? Piráti se převlékli za stromy, kandidátka ANO rozmluvila psa

Tereza Krocová
Přehledně   15:30
Volební kampaň nemusí být jen o billboardech a politických debatách. Letos kandidáti zpívají, tančí, oblékají se do kostýmů nebo nechávají svého psa promlouvat pomocí umělé inteligence. Podívejte se na některé z nejbizarnějších předvolebních počinů.
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„Nejhorší předvolební song“

Předseda KDU-ČSL a jihomoravský hejtman Jan Grolich se rozhodl předvolební kampaň do Senátu ozvláštnit hudebním klipem. S písničkářem Pavlem Helanem natočili takzvaný „Nejhorší předvolební song ever“.

Jan Grolich (KDU-ČSL) na tiskové konferenci poslaneckého klubu KDU-ČSL ve...

Grolich v klipu vystupuje v zelené kšiltovce jako své alter ego Pan Kšiltovka. Zpívá a tančí, v refrénu zaznívá například „Ty, ty, ty, ty, ty, hejtmane“ a rýpnutí do jeho působení v politice. V jedné scéně pak Grolicha několik lidí hodí oblečeného do Vltavy, zatímco jeho alter ego se mu z břehu vysmívá. Hejtman sám přiznal, že jde záměrně o „trošku bizárek“.

hejtmangrolich

22/34 NEJHORŠÍ VOLEBNÍ SONG EVER. Nic horšího už neuvidíte.

16. září 2026 v 12:02, příspěvek archivován: 2. října 2026 v 9:16
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Grolich je od roku 2020 hejtmanem Jihomoravského kraje, v roce 2024 mandát obhájil. Letos se stal také předsedou KDU-ČSL a do Senátu kandiduje v obvodu č. 57 – Vyškov.



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