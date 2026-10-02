Volební bizár? Piráti se převlékli za stromy, kandidátka ANO rozmluvila psa

„Nejhorší předvolební song“
Předseda KDU-ČSL a jihomoravský hejtman Jan Grolich se rozhodl předvolební kampaň do Senátu ozvláštnit hudebním klipem. S písničkářem Pavlem Helanem natočili takzvaný „Nejhorší předvolební song ever“.
Grolich v klipu vystupuje v zelené kšiltovce jako své alter ego Pan Kšiltovka. Zpívá a tančí, v refrénu zaznívá například „Ty, ty, ty, ty, ty, hejtmane“ a rýpnutí do jeho působení v politice. V jedné scéně pak Grolicha několik lidí hodí oblečeného do Vltavy, zatímco jeho alter ego se mu z břehu vysmívá. Hejtman sám přiznal, že jde záměrně o „trošku bizárek“.
Grolich je od roku 2020 hejtmanem Jihomoravského kraje, v roce 2024 mandát obhájil. Letos se stal také předsedou KDU-ČSL a do Senátu kandiduje v obvodu č. 57 – Vyškov.