Ke korespondenční volbě se na poslední chvíli přihlásily další tisíce Čechů

Přibližné počty těch, kteří chtějí využít první možnosti hlasovat z ciziny korespondenčně, bude moci ministerstvo zahraničí oznámit během příštího týdne. Ani toto číslo nebude ještě konečné, protože osobně budou moci zájemci podat žádost o korespondenční hlasování až do 1. října, sdělilo ministerstvo zahraničí.
V neděli byly uzavřeny zvláštní voličské seznamy na jednotlivých zastupitelských úřadech, do nichž se museli zapsat všichni, kdo chtějí hlasovat, a to jak fyzicky na zastupitelských úřadech, tak poštou. V pondělí Černínský palác informoval, že zapsaných je zatím 24 206 s tím, že úřady ještě vyhodnocují žádosti, které přišly o víkendu včetně zemí s časovým posunem.
|
Korespondenční volba do Sněmovny: Odpovědi na nejdůležitější otázky a termíny
Jakákoliv čísla jsou teď podle ministra a volebního kandidáta koalice Spolu Jana Lipavského předčasná. „Už jen zápis do zvláštního seznamu voličů nám ukázal, že řada našich krajanů nechávala tento krok na poslední chvíli a do datových schránek nám oproti původním zhruba 24 tisícům voličů přibyly na poslední chvíli ještě další nízké tisíce osob,“ uvedl.
„Určitou informaci o počtu českých občanů, kteří plánují volit korespondenčně, tak budeme moci oznámit až během příštího týdne. Nicméně, toto číslo ještě nebude konečné, jelikož podat žádost o korespondenční hlasování bude stále možné učinit osobně, a to až do 1. října 2025,“ dodal ministr.
Poloviční zájem
Po připočtení „nižších tisíců“ zájemců o hlasování z ciziny, kteří se přihlásili na poslední chvíli, k už oznámeným 24 tisícům se počet krajanů připravených volit lehce přehoupne přes polovinu původního odhadu 50 tisíc, se kterým ministerstvo pracovalo během diskuse o zavedení korespondenční volby.
|
K volbě ze zahraničí se přihlásilo 24 tisíc lidí, čekalo se ale dvakrát tolik
Kromě hlasování poštou budou moci Češi v zahraničí volit také standardně na 108 zastupitelských úřadech nebo v kterékoli volební místnosti v Česku, pokud si vyžádají voličský průkaz. S ním budou moci naopak hlasovat na ambasádách Češi, kteří budou v cizině pobývat krátkodobě například kvůli rekreaci nebo stáži.
Při minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety mohlo v zahraničí vybírat poslance na stovce zastupitelských úřadů zhruba 18 800 českých občanů, přičemž hlas odevzdalo zhruba 13 200 z nich. V předloňských prezidentských volbách mohlo v cizině hlasovat i s voličským průkazem na 28 700 Čechů, využilo toho 23 tisíc z nich. Podle odhadů ministerstva zahraničí žije v cizině zhruba 400 tisíc až 600 tisíc českých občanů.
Podle politologů i části politiků bude zájem o hlasování korespondenční volbou pozvolný, podobně jako tomu bylo na Slovensku. Po jejím zavedení poprvé v roce 2006 hlasovalo poštou kolem 7000 Slováků, předloni jich už bylo na 58 tisíc.