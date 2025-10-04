Volby 2025

Jednání se rozbíhají. Okamura a Macinka se ještě dnes sejdou s Babišem

Autor: ,
  20:04
Předseda SPD Tomio Okamura a šéf Motoristů sobě Petr Macinka v sobotu potvrdili, že se ještě dnes sejdou s šéfem vítězného ANO Andrejem Babišem k rozhovorům o možné spolupráci. Babiš deklaroval, že jeho cílem je jednobarevná vláda ANO s podporou SPD a Motoristů sobě.
Tisková konference volebního štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října...

Tisková konference volebního štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Tisková konference volebního štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října...
Tisková konference volebního štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října...
Tisková konference volebního štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října...
Tisková konference volebního štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října...
65 fotografií

Vyjednávání o nové podobě vlády se rozbíhá už krátce po sečtení volebních hlasů. Předseda SPD Tomio Okamura oznámil, že má naplánovanou schůzku s Andrejem Babišem, který chce vytvořit vládu složenou pouze z ANO, ale opírající se o podporu SPD a Motoristů sobě.

O dalším postupu mluvil i místopředseda ANO Karel Havlíček, podle nějž by první jednání mohla začít už v sobotu večer.

Okamura zdůraznil, že před podrobnějším komentářem chce znát Babišovy konkrétní představy a programové priority, zároveň ale připomněl, že SPD a ANO mají v řadě témat průnik.

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Lídr Motoristů Petr Macinka uvedl, že jeho hnutí očekává pozvání k jednání. Havlíček ale upozornil, že po volbách zaznívá řada prohlášení a konkrétní schůzky se teprve domlouvají.

Vyjednávat za Motoristy bude Macinka, Turek a Šťastný. S ANO se sejdou večer

ANO trvá na klíčových zahraničněpolitických bodech — členství Česka v EU a NATO či stávající pozici k válce na Ukrajině, kde považuje Rusko za agresora. Podle průběžných výsledků má ANO 80 mandátů, SPD 15 a Motoristé 13, dohromady tedy většinu ve Sněmovně.

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Volební štáby:

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby s bezmála 35 % vyhrálo ANO, druhá koalice SPOLU získala 23 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou vládu svého hnutí. Do Sněmovny se dostali Starostové, Piráti, SPD i...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Radost není na místě. Novou vládu respektujeme, budeme tvrdou opozicí, říká Rakušan

Sledujeme online

Starostové mají těsně před finální sečtením hlasů 11,12 % a 22 mandátů. Podle předběžných výsledků voliči STAN velmi aktivně kroužkovali. Do Sněmovny se tak nejspíše dostane řada nových tváří, včetně...

4. října 2025,  aktualizováno  20:24

OBRAZEM: Ohňostroj konfet a trsající Babiš. Jak se slavilo ve štábu ANO

Hnutí ANO oslavilo drtivé vítězství ve volebním štábu na pražském Chodově konfetami a známou italskou písní Sarà perché ti amo. Předseda Andrej Babiš neskrýval radost ze zisku bezmála 35 %...

4. října 2025  20:21

Jana Maláčová

Jana Maláčová je od října 2024 předsedkyní SOCDEM. Od července 2018 do prosince 2021 byla ministryní práce a sociálních věcí ve druhé vládě Andreje Babiše. V úřadu vystřídala Petra Krčála. Ve...

30. července 2018  11:48,  aktualizováno  4.10 20:15

Jihlava hlasovala pro ANO. Souboj o čtvrté místo zvládlo lépe SPD

Jihlavu, stejně jako většinu republiky, ovládlo hnutí ANO, které tak ve městě vyhrálo se ziskem 32,36 procent hlasů. Druhá koalice SPOLU zaostala o necelých šest procent. Třetí skončilo hnutí STAN se...

4. října 2025  20:15

Koalice SPOLU na rozcestí, co bude dál? Část lídrů mluví o rozpadu

Po neúspěchu ve sněmovních volbách řeší koalice SPOLU svou budoucnost. V ODS, KDU-ČSL i TOP 09 se ozývají hlasy, že projekt není stavěný na opoziční roli a může se proměnit, nebo dokonce rozpadnout....

4. října 2025  20:11

Volební studio iDNES.cz: Prezident nebude konfrontační, řekl šéfredaktor MF DNES

Živé vysílání Volebního studia iDNES.cz a MF DNES nabídlo odpoledne plné analýz, komentářů a exkluzivních hostů. „Prezident chce být zjevně zvolen i pro druhé období, nemůže se proto chovat příliš...

4. října 2025  13:26,  aktualizováno  20:10

Skokan díky sociálním sítím. Mladý starosta chce ve sněmovně bránit menšiny

Proslavil se někdy až kontroverzními výroky na síti X. Jedenatřicetiletý starosta Tetína na Jičínsku Matěj Hlavatý díky preferenčním hlasům přeskočil ze třetího na první místo kandidátky STAN v...

4. října 2025  20:08

Vyjednávat za Motoristy bude Macinka, Turek a Šťastný. S ANO se sejdou večer

Motoristé se při své premiéře v parlamentních volbách dostali do Sněmovny. Po sečtení téměř všech okrsků získali 6,8 procenta hlasů a 13 mandátů. „Otevírá se před námi nová éra. Čeká nás spousta...

4. října 2025,  aktualizováno  20:06

Velký comeback, volební zemětřesení, píší zahraniční média o výhře ANO

O velkém comebacku a volebním zemětřesení píší německá média v souvislosti s výsledkem českých sněmovních voleb. Předsedu vítězného hnutí ANO Andreje Babiše označují za pravicového populistu. V...

4. října 2025  19:09,  aktualizováno  20:05

Jednání se rozbíhají. Okamura a Macinka se ještě dnes sejdou s Babišem

Předseda SPD Tomio Okamura a šéf Motoristů sobě Petr Macinka v sobotu potvrdili, že se ještě dnes sejdou s šéfem vítězného ANO Andrejem Babišem k rozhovorům o možné spolupráci. Babiš deklaroval, že...

4. října 2025  20:04

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Osočení ze šikany i výhrůžky. Do Sněmovny míří exmanželé Pikora a Šichtařová

Sněmovních volby přináší i zajímavé příběhy. Do poslaneckých lavic totiž společně zasednou bývalý manželé Markéta Šichtařová (SPD) a Vladimír Pikora (Motoristé sobě). Expartneři se do podvědomí...

4. října 2025  20:02

Česko má naději na změnu, radují se vládní politici na Slovensku

Slovenští vládní politici se radují z vítězství hnutí ANO v českých sněmovních volbách. Očekávají upevnění vztahů mezi Českem a Slovenskem, poznamenaných přerušením mezivládních konzultací. Prezident...

4. října 2025  18:37,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.