Volby 2025

Vyjednávání o nové podobě vlády se rozbíhá už krátce po sečtení volebních hlasů. Předseda SPD Tomio Okamura oznámil, že má naplánovanou schůzku s Andrejem Babišem, který chce vytvořit vládu složenou pouze z ANO, ale opírající se o podporu SPD a Motoristů sobě.
O dalším postupu mluvil i místopředseda ANO Karel Havlíček, podle nějž by první jednání mohla začít už v sobotu večer.
Okamura zdůraznil, že před podrobnějším komentářem chce znát Babišovy konkrétní představy a programové priority, zároveň ale připomněl, že SPD a ANO mají v řadě témat průnik.
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Lídr Motoristů Petr Macinka uvedl, že jeho hnutí očekává pozvání k jednání. Havlíček ale upozornil, že po volbách zaznívá řada prohlášení a konkrétní schůzky se teprve domlouvají.
Vyjednávat za Motoristy bude Macinka, Turek a Šťastný. S ANO se sejdou večer
ANO trvá na klíčových zahraničněpolitických bodech — členství Česka v EU a NATO či stávající pozici k válce na Ukrajině, kde považuje Rusko za agresora. Podle průběžných výsledků má ANO 80 mandátů, SPD 15 a Motoristé 13, dohromady tedy většinu ve Sněmovně.