Tomáš Kabát zažil komplikace při vyzvedávání voličského průkazu. „6. září jsem elektronicky přes Portál občana požádal o průkaz, 18. září byl odeslán a už 19. září dorazil do Prahy. Jenže do dnešního dne, tedy do 3. října, jsem nedostal do schránky žádnou výzvu k vyzvednutí,“ popsal pro iDNES.cz Kabát.
Protože neměl v ruce žádný papír, nenapadlo ho zajít na poštu. „Myslel jsem, že tam zásilka ještě není,“ uvedl. Když se o svém problému zmínil na Instagramu, ozvali se mu přátelé s radou, aby šel na poštu jen s občanským průkazem.
Kabát tak zamířil na pobočku v pátek v první den voleb a průkaz nakonec získal. „Úřednice mi řekla, že zásilek bylo tolik, že je možné, že se ani žádná výzva neroznášela,“ popsal s tím, že šlo o její osobní poznámku, nikoli oficiální vyjádření České pošty.
Česká pošta ve vyjádření pro iDNES.cz uvedla, že nemá informace o tom, že by nebyly listovní zásilky doručovány. „Záleží na formě, jakou úřad voličský průkaz poslal — zda ekonomickým režimem, nebo v rámci doručení do druhého dne od podání,“ řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík.
Dodal, že pošta zodpovídá pouze za přepravu zásilek a nezná jejich obsah. „Pokud někdo očekává dopis a ten dosud neobdržel, může se obrátit přímo na svoji poštu ohledně informací o stavu zásilky,“ doplnil.
Kabát nakonec stihne volit, ale upozorňuje, že podobnou zkušenost měli podle něj i další voliči. „Je dobré vědět, že si průkaz můžete vyzvednout i bez doručené výzvy — stačí občanka,“ upozornil.
Voličský průkaz umožňuje každému voliči v České republice hlasovat kdekoliv mimo svůj volební okrsek, který určuje adresa trvalého bydliště. Pro každé volby se vydává znovu, není možné ho použít opakovaně. Pro letošní volby se žádosti o průkaz přijímaly elektronicky nebo přes datovou schránku do pátku 26. září a osobně na obecním úřadě v místě trvalého bydliště do středy 1. října do 16 hodin.
Mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška pro iDNES.cz uvedl, že resort před volbami komunikoval s několika voliči, kteří postrádali informaci ohledně doručení voličského průkazu. „V komunikaci s Českou poštou či příslušným obecním úřadem se podařilo dohledat místo uložení. Jiné informace nemáme,“ řekl Krátoška.
Doplnil, že příští rok vejde v platnost zákon o správě voleb, který umožní online změnu volebního okrsku bez potřeby vystavení voličského průkazu. „Zároveň se zruší místní příslušnost pro jeho vydání, což výrazně sníží počet doručovaných průkazů. Tyto možnosti poskytne centrální seznam voličů,“ vysvětlil.
Problémy s nedoručenými voličskými průkazy provázely i volby v minulosti. Voličské průkazy často ležely na poště, aniž by o tom adresáti věděli.