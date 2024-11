Volby by opět vyhrálo ANO, do Poslanecké sněmovny by se dostali i Motoristé

Pokud by se v říjnu konaly volby do Poslanecké sněmovny, s 33,5 procenty by je vyhrálo ANO. Za nimi by skončila ODS s 12 procenty a třetí příčku by obsadilo hnutí STAN, které by volilo 11 procent občanů. Hranici pěti procent by poprvé překročili také Motoristé. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median.