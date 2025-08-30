Volby by jasně vyhrálo ANO s 33 procenty. Do Sněmovny by těsně prošli i Motoristé

Sněmovní volby by v srpnu podle modelu agentury Kantar pro Českou televizi (ČT) vyhrálo hnutí ANO s 33 procenty hlasů. Koalice SPOLU by získala hlasy 20 procent voličů. Aktuální výsledek ANO i SPOLU je mírně horší než v červnovém modelu. Oslabení zaznamenala rovněž SPD. Naopak posílili Starostové, Piráti, Stačilo! a také Motoristé sobě, kteří by se do Sněmovny v srpnu těsně dostali.
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček, Andrej Babiš a Alena...

Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček, Andrej Babiš a Alena Schillerová. (17. června 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

První zasedání kabinetu po vládních prázdninách. (20. srpna 2025)
Oficiální zahájení kampaně hnutí Starostové a nezávislí (STAN) před sněmovními...
Hostem pořadu Rozstřel je Zdeněk Hřib (PIRÁTI).
Nenecháme se umlčet, reaguje hnutí Stačilo! na žaloby. (26. srpna 2025)
Opoziční ANO si v srpnu v porovnání s červnovým modelem pohoršilo o půl procentního bodu. Vládní koalice SPOLU, tvořená ODS, lidovci a TOP 09, ztratila jeden procentní bod. O půl procentního bodu na 12 procent si polepšil STAN. Čtvrtá by ve volbách skončila SPD s podporou 10,5 procenta voličů, což představuje pokles o procentní bod.

Naopak posílila podpora Pirátů a hnutí Stačilo! Piráti by dostali hlasy od 9,5 procenta voličů, což je nárůst přízně o dva body. Stačilo! by mělo šest procent, o 1,5 procentního bodu víc než v předchozím modelu.

O procentní bod si od června polepšili Motoristé sobě. V srpnu by podle volebního modelu získali 5,5 procenta hlasů, což by jim stačilo na zastoupení ve Sněmovně. Výrazně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do dolní komory by skončila Přísaha, které by odevzdala hlas dvě procenta hlasujících.

Největší změny oproti červnovému modelu byly způsobené dalším spojováním na politické scéně, řekl analytik společnosti Kantar CZ Pavel Ranocha.

Připomněl, že do voleb se spojili například Piráti a Zelení. „Dalším subjektem, který díky tomu spojování posílil, je hnutí Stačilo!, na jehož kandidátkách se objeví také politici ze sociální demokracie,“ připomněl analytik.

Názory občanů pro volební model sbírala agentura Kantar od 4. do 22. srpna. Do výzkumu se zapojilo 1029 respondentů. Statistická chyba činí 1,2 až 3,5 procentního bodu.

