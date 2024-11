Volby by vyhrálo hnutí ANO, do Sněmovny by se dostali i komunisté

Podle modelu by SPD volilo 7 procent lidí, komunisté by získali 5,8 procenta a do Sněmovny se s 5,7 procenty dostali také Piráti. Pod pětiprocentní hranicí by naopak zůstali Motoristé sobě s 4,4 procenty, se ziskem 3,8 procenta by se nedostala ani TOP 09. Za nimi pak podle šetření jsou i SOCDEM (3,3 procenta), Přísaha (3 procenta), KDU-ČSL (2,8 procenta) a Svobodní (2,4 procenta).