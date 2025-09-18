Stížnosti k Ústavnímu soudu podala strana Volt Česko. Vadí jí, že na kandidátkách těchto dvou uskupení jsou zástupci jiných politických stran, ale ve volbách jim pro vstup do Poslanecké sněmovny postačí zisk pěti procent hlasů. Pokud by se oficiálně nazývaly koalicí, potřebovaly by minimálně 11 procent.
Kdyby jim Ústavní soud dal za pravdu, mohlo by to tyto volby zásadně ovlivnit. Experti na ústavní právo však nic takového neočekávají. Pravděpodobnější podle nich je, že Ústavní soud stížnosti Voltu zamítne.
Ústavní soud může říct, že jsou to nepřiznané koalice, ale zároveň, že je to zavedená praxe.