Volby by vyhrálo ANO. Stačilo! má 8 %, Motoristé opět posilují

Autor:
  11:36
Volby do Poslanecké sněmovny by podle průzkumu společnosti STEM v srpnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,1 % hlasů. Druhá by skončila koalice SPOLU s 21,3 %. Do Sněmovny by se dostalo ještě SPD, STAN, Piráti a hnutí Stačilo!. To podle analytiků dohání Piráty.
Europoslanec Filip Turek na sněmu Motoristů sobě v Olomouci (19. července 2025)

Europoslanec Filip Turek na sněmu Motoristů sobě v Olomouci (19. července 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Andrej Babiš (ANO) pózuje na fotografii z festivalu Colors of Ostrava s jídlem.
Na Moravském náměstí v Brně proběhl další předvolební mítink premiéra Petra...
Vít Rakušan ve štábu Starostové. (21. září 2024)
Tomio Okamura a Radim Fiala (SPD) na tiskové konferenci před mimořádnou schůzí...
26 fotografií

Podle nového průzkumu STEM pro CNN Prima News se potvrzuje dominance hnutí ANO, které si drží podporu dlouhodobě nad hranicí 30 procentních bodů. Koalice SPOLU by skončila druhá a podle analytiků zatím ani při jediném letošním průzkumu neměla dostatek hlasů pro sestavení vlády.

Souboj o třetí příčku mezi SPD a STAN v průzkumu vyhrálo opoziční hnutí, které před Starosty znovu zvýšilo náskok.

SPD, které jde do říjnových voleb společně s Trikolorou, Svobodnými a PRO, získalo 13,2 procenta hlasů, STAN může počítat s podporou asi desetiny voličů.

Piráti, kandidující se Zelenými, o desetinu překonali osm procent. Do Sněmovny by se dostalo ještě uskupení Stačilo!, které získalo 8 %. Naopak pod hranicí skončila Přísaha a Motoristé, kteří se ale se ziskem 4,9 % těsně přiblížili k hranici nutné ke vstupu do Sněmovny.

Průzkum se konal od 17. července do 5. srpna a zúčastnilo se ho 1551 respondentů.

Vstoupit do diskuse (401 příspěvků)

Sobotka, Hamáček, Šmarda: to jsou hrobníci SOCDEM, řekl v Rozstřelu Paroubek

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Na Příbramsku hořela skládka, hasiči s ohněm bojovali více než 20 hodin

Hasičům se po více než 20 hodinách podařilo uhasit požár skládky v Chrástu na Příbramsku, škoda bude zřejmě nulová. V sobotu hasiči vyhlásili druhý poplachový stupeň ze čtyř možných, v neděli ráno...

9. srpna 2025  16:22,  aktualizováno  10.8 12:32

Skopečkovi se nelíbí, jak Starostové kritizují Decroix: Chtějí přetáhnout voliče

Bitcoinová kauza ani po tiskové konferenci ministryně spravedlnosti Evy Decroix z ODS neutichá. Podle stínové ministryně financí za hnutí ANO Aleny Schillerové by měl rezignovat i šéf státní kasy...

10. srpna 2025  11:48

Volby by vyhrálo ANO. Stačilo! má 8 %, Motoristé opět posilují

Volby do Poslanecké sněmovny by podle průzkumu společnosti STEM v srpnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,1 % hlasů. Druhá by skončila koalice SPOLU s 21,3 %. Do Sněmovny by se dostalo ještě SPD, STAN,...

10. srpna 2025  11:36

Kimův resort si užívají jen bohatí Severokorejci. Jsou zavalití, udivilo Rusy

Zahraniční sekci turistického komplexu Wonsan Kalma v KLDR nyní mohou využít jen bohatí Severokorejci, pro ostatní jsou ceny příliš vysoké. Tvrdí to portál zaměřující se na Severní Koreu Daily NK....

10. srpna 2025  11:30

Lev ze zooparku se podhrabal. Zvěřinec už roky nemá povolení

Lev, který uprchl z klece zvěřince ve Zvoli u Prahy, zranil jednoho z majitelů. Ten redakci iDNES.cz řekl, že je z tragické události v šoku. Uprchlé zvíře zastřelili v noci policisté, kteří nyní celý...

10. srpna 2025  11:01

Dělníci zbourali starou letištní lávku, dálnice D7 je u Prahy opět průjezdná

Stavbaři v noci na neděli zbourali starou lávku nad dálnicí D7 u pražského letiště Václava Havla. Silnice tu proto byla uzavřena, provoz se podařilo obnovit v neděli kolem 10. hodiny dopoledne. Podle...

10. srpna 2025  10:45,  aktualizováno  10:47

Stáhnou se Ukrajinci, ne Rusové. Trumpův vyslanec zřejmě špatně pochopil Putina

Zvláštní zmocněnec Donalda Trumpa Steve Witkoff údajně špatně porozuměl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a vyložil si jeho požadavky stažení ukrajinských vojáků jako ústupky Moskvy ochotné...

10. srpna 2025  10:27

Americký ministr obrany sdílel video, v němž pastor říká, že by ženy neměly volit

Americký ministr obrany Pete Hegseth na sociálních sítích sdílel reportáž o evangelikální církvi, ve které jeden z pastorů říká, že ženy by neměly mít volební právo.

10. srpna 2025  9:43

Návštěvnice Bezdězu se zřítila ze čtyřicetimetrového srázu pod hradem

Návštěvnice Bezdězu na Českolipsku se v sobotu navečer zřítila z prudkého srázu pod hradem. V náročném terénu ji zachraňovali hasiči. Zraněnou turistku poté transportoval vrtulník do nemocnice.

10. srpna 2025  9:27

Mír bez Ukrajiny nepůjde, zdůrazňuje Evropa. Zelenskyj by mohl na Aljašku

Cestu k míru na Ukrajině nelze určit bez Ukrajiny, uvedli ve společném prohlášení lídři Británie, Finska, Francie, Itálie, Německa a Polska a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Bílý...

10. srpna 2025  7:14,  aktualizováno  9:04

Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?
Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?

Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...

Muž, který opravuje digitalizaci: Jsem rád, že na mě Piráti podali trestní oznámení

Do oprav digitalizace stavebního řízení se loni na podzim zapojilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Stálo také u série zakázek, z nichž část za stovky milionů korun byla podle kritiků domluvená...

10. srpna 2025  9:01

Adidas se omlouvá Mexiku, nový model sandálů firma převzala od domorodců

Mexické úřady kritizují německou společnost Adidas za nový model sandálů, který se podle nich nápadně podobá obuvi domorodých národů ve státě Oaxáca. Mexičtí představitelé tvrdí, že si Adidas...

10. srpna 2025  7:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.