Hnutí Stát má sloužit ve volbách 2025: podle volebního programu má recept na všechno

„Chceme zabránit další degradaci a dehonestaci domácí politické scény, neustálé recyklaci politiků, jejichž maximálním horizontem je tříleté období zaměřené výhradně na čerpání osobních benefitů s téměř fatálními následky pro společnost,“ uvádí Leškovský.
Nové uskupení vzniklo podle zakladatelů proto, aby reagovalo „na situaci ve společnosti a poptávku po kvalitní politice, založené na ráciu, odborné kompetenci, oproštěné od ideologií a se zaměřením na efektivní správu státu a vnímání potřeb majitelů státu – občanů“.
Do voleb si určilo osm priorit: efektivní správa státu, školství – mládež – tělovýchova, bytová výstavba, změna vztahů mezi státem, občanem, tedy daňovým poplatníkem, a podnikateli, zdravotnictví, důstojné stáří, změna postavení legislativa – exekutiva, reforma justice.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Voličům chce podle předsedy nabídnout „dlouhodobou vizi a řešení založená na celospolečenské diskusi a celospolečenském konsenzu, což přispěje ke zlepšení ekonomické a bezpečnostní situace ve společnosti, zmírnění napětí a alespoň částečnému zmírnění aktuální, až extrémní polarizace, která vyhovuje aktuálním a tzv. tradičním politickým subjektům, a to bez ohledu na změnu jejich názvů“.
