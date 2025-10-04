Koalice SPOLU na rozcestí, co bude dál? Část lídrů mluví o rozpadu

Autor: ,
  20:11
Po neúspěchu ve sněmovních volbách řeší koalice SPOLU svou budoucnost. V ODS, KDU-ČSL i TOP 09 se ozývají hlasy, že projekt není stavěný na opoziční roli a může se proměnit, nebo dokonce rozpadnout. Zároveň ale někteří lídři trvají na tom, že má smysl zachovat jednotu alespoň do dalších voleb.
Končící premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala. (4. října 2025)

Koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, skončila ve sněmovních volbách druhá za vítězným hnutím ANO a nebude schopna znovu sestavit vládu se Starosty a Piráty.

Hned po volbách proto začíná debata, zda má projekt pokračovat. Jihočeský hejtman a první místopředseda ODS Martin Kuba uvedl, že SPOLU není stavěná na opoziční fungování a strany se musejí rozhodnout, zda chtějí spolupracovat dál.

„Můj názor je takový, že koalice SPOLU je projekt konstruovaný na vítězství ve volbách, což se podařilo před čtyřmi roky. V opozici nemá toto spojení moc velký smysl, každá strana si spíš bude hájit své zájmy. Výsledek ve volbách je výzvou pro vedení všech stran, aby se zamyslely nad tím, zda v tomto modelu pokračovat,“ uvedl jihočeský hejtman.

Podle bývalého šéfa KDU-ČSL Pavla Bělobrádka je možné, že se koalice rozpadne, protože současný formát se mohl vyčerpat. „Ale stejně tak můžeme rozhodnout, že zůstane zachována a o změně rozhodneme až před příštími volbami. Musíme být připraveni na všechny varianty,“ řekl pro Seznam Zprávy.

Premiér Petr Fiala naopak zdůraznil, že SPOLU smysl má, byť uznal, že je třeba debatovat o její budoucí podobě. „Věřil jsem a věřím tomuto projektu,“ řekl ve volebním štábu.

Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je diskuse logická, ale zatím předčasná. Stejně se vyjádřil i ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Předseda lidovců Marek Výborný připomněl, že projekt vznikl už v roce 2019 a opakovaně uspěl u různých voleb. V příštích dnech se budou podle něj strany radit uvnitř svých grémií, zda a v jaké podobě má SPOLU pokračovat. Debata by měla ukázat, zda tři strany zůstanou spojené i v opozičním prostředí, nebo se jejich cesty rozejdou.

Volby 2025

