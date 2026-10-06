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Kvůli lípě na návsi nebudou v obci volby. Lidé se hádají, nikdo nechce kandidovat

Tomáš Lánský
  13:00
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ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Na návsi létají vzduchem nadávky do „sviní“, plive se přes plot a starosta si v kanceláři zrovna přebírá další sousedskou žalobu. Důvod? Obyčejný strom. V Krchlebách nedaleko Kostelce nad Orlicí se staletá sousedská pospolitost změnila na nenávistnou zákopovou válku o lípu na návsi.
Volby 2 urna

Tu část lidí chce pokácet a část ne. Výsledek téhle absurdní bitvy je jediný. V obci se letos nekonají volby. Do sedmičlenného zastupitelstva se totiž přihlásil jediný odvážlivec. Zbytek vsi trucuje.

Říká se, že volby jsou „svátkem demokracie“. Zatímco republika se chystá k volebním urnám, Krchleby a s nimi i Rokytovec na Mladoboleslavsku a Slavníč na Havlíčkobrodsku „slavit“ nebudou a padají do podivného vakua.

Vznikla petice za pokácení (podepsalo ji 71 procent lidí), kádruje se, kdo připojil podpis, a kdo ne.

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