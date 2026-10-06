Tu část lidí chce pokácet a část ne. Výsledek téhle absurdní bitvy je jediný. V obci se letos nekonají volby. Do sedmičlenného zastupitelstva se totiž přihlásil jediný odvážlivec. Zbytek vsi trucuje.
Říká se, že volby jsou „svátkem demokracie“. Zatímco republika se chystá k volebním urnám, Krchleby a s nimi i Rokytovec na Mladoboleslavsku a Slavníč na Havlíčkobrodsku „slavit“ nebudou a padají do podivného vakua.
Vznikla petice za pokácení (podepsalo ji 71 procent lidí), kádruje se, kdo připojil podpis, a kdo ne.