SOCDEM se nepodařilo dostatečně sjednotit, uvedl Šmarda. Odchází z čela strany

„Mám za sebou dva a půl roku náročné práce. Krajské volby ukázaly, že pokud se jde směrem, o kterém jsem přesvědčen, že je správný, SOCDEM může být úspěšná. Za ty dva roky jsem dal do pořádku finance strany, ale nepodařilo se mi stranu dostatečně sjednotit nad svou vizí. Bylo by dobře, aby pozici převzal někdo jiný,“ zdůvodnil pro CNN Prima News.

Dodal, že by byl rád, aby to byl někdo, kdo uspěl v posledních volbách. Podle jeho názoru se sice podařilo zastavit těžký propad strany, obrat k lepšímu ale čeká až v příštím roce ve volbách do Poslanecké sněmovny. „SOCDEM má před sebou ještě hodně práce,“ komentoval.

Do čela nyní může kandidovat Maláčová

Příští sjezd strany, na které se rozhodne o jejím novém vedení, se uskuteční 5. října v Hradci Králové. Kandidovat by na něm mohla i bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. „Rozhodnu se po krajských volbách a půjdu do toho, pokud uvidím chuť k radikální změně,“ uvedla pro CNN Prima News.

„Děkuji voličům za to, že ačkoliv jsem byl na kandidátce jen na podporu na zadních místech, preferenčními hlasy mě poslaly dopředu,“ dodal k výsledkům voleb Šmarda.

Ve víkendových krajských a senátních volbách se SOCDEM podařilo získat celkově 13 zastupitelských křesel. Šmarda s dalšími dvěma stranickými kolegy zasedne na Vysočině. Zastoupení bude mít strana také v Ústeckém, Hrálovéhradeckém a Pardubickém kraji.

Mezi známými jmény z kandidátky je například dlouholetý hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a někdejší poslanci Jan Chvojka, Jiří Běhounek a Jan Birke.

Michal Šmarda vede levicovou SOCDEM (dříve ČSSD) od roku 2021. Dlouhodobě vykonává také funkci starosty Nového Města na Moravě. v minulosti byl v Babičově vládě kandidátem na post ministra kultury po rezignaci tehdejšího ministra resortu Antonína Staňka. Miloš Zeman ho však do této funkce odmítl jmenovat.