Hospitalizace Zemana i neochota jít s Babišem. Co zpozdilo vznik dřívějších vlád

Vyjednávání o podobě nové vlády sice začala prakticky hned po sečtení všech hlasů, na její přesné složení si ale veřejnost ještě počká. Jak se ukázalo v předešlých volbách, i pověření lídra vítězné strany sestavením kabinetu se může zdržet – například kvůli hospitalizaci. Překážkou může být i neochota stran spolupracovat.
Andrej Babiš, jehož hnutí ANO v letošních sněmovních volbách zvítězilo s 34,5 procenty hlasů, se do jednání pustil už v sobotu večer. Se šéfem SPD Tomiem Okamurou a zástupci Motoristů Petrem Macinkou a Filipem Turkem se sešel u sebe doma v Průhonicích. V neděli ráno pak mluvil s prezidentem Petrem Pavlem, ten jej ale zatím sestavením vlády nepověřil. Podle Babiše by to i bylo předčasné.

Zdlouhavé vyjednávání se odehrálo po minulých sněmovních volbách v roce 2021. Tehdejší prezident Miloš Zeman požádal lídra vítězné koalice SPOLU Petra Fialu o sestavení vlády 9. listopadu, tedy měsíc po volbách. Jednání o složení kabinetu už v té době probíhala.

Důvodem prodlevy byla zejména Zemanova hospitalizace. Krátce po volbách byl ve vážném stavu převezen do Ústřední vojenské nemocnice, kde nakonec strávil 48 dní.

Zeman nakonec měl Fialu jmenovat předsedou vlády 26. listopadu. O den dříve měl ale Zeman pozitivní test na covid a byl znovu krátce hospitalizován. Fialu konečně jmenoval premiérem 28. listopadu.

Povolební jednání se rozjela. U Babiše doma se vystřídali Motoristé s Okamurou

Ani tam ale peripetie nekončily. Zeman již dříve avizoval, že mu v nově sestaveném kabinetu vadí Jan Lipavský, který byl kandidátem Pirátů na post ministra zahraničí. Prezidentovi vadily jeho názory na zahraniční politiku.

Lipavský se ještě jako poslanec podílel například na pozměňovacím návrhu k takzvanému lex Dukovany, který uzákonil vyřazení ruských a čínských firem z tendru na výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech. Požadoval také, aby ministerstvo zahraničí odebralo diplomatický pas Zemanovu poradci Martinu Nejedlému, a to ve spojitosti s jeho cestou do Ruska.

Vnitro, obrana, doprava. Okamura naznačil, s čím jde do vyjednávání o vládě

Zeman s Lipavským mluvil na začátku prosince, kdy mu doporučil, aby z kandidatury na šéfa resortu zahraničí odstoupil. Později potvrdil, že jej kvůli rozdílným názorům a nedostatečné kvalifikaci nejmenuje. Nakonec ale po hrozbě, že by se svým překračováním prezidentských pravomocí mohl zodpovídat ústavnímu soudu, ustoupil a Fialovu vládu i s Lipavským jmenoval 17. prosince.

„Chtěl bych ocenit státnický krok pana prezidenta, který trvá na všech svých přednesených výhradách i osobních, ale nechce zatěžovat novou vládu náročným ústavním sporem,“ řekl tehdy Fiala.

Problémy se sestavením kabinetu měl před osmi lety i Andrej Babiš. Po vítězství hnutí ANO ve sněmovních volbách v roce 2017 se ukázalo, že ostatní strany s ním nechtějí spolupracovat.

Zeman se naštval na Babiše: Byla to hrubá neslušnost, už si nepotřebuju s nikým hrát

Babiš se proto rozhodl vládnout s menšinovou vládou, kterou by tvořili ministři za hnutí ANO a nestraničtí odborníci. „Protože jsme byli všude odmítnuti, tak zkusíme menšinovou vládu,“ řekl tehdy redakci iDNES.cz. A Zeman proti jeho rozhodnutí neměl námitky.

Zeman Babiše jmenoval premiérem 6. prosince 2017, celou vládu pak jmenoval o týden později. Babišova první vláda ale nakonec nezískala důvěru Sněmovny a v lednu odhlasovala svou demisi.

Nakonec Babiš menšinovou vládu sestavil v koalici se sociální demokracií a tolerancí komunistů, kteří do kabinetu nevstoupili.

