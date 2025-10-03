Fiala se dotáhl na Schillerovou, Maláčová ztrácí. Jaké jsou trendy podle sázkovek

  10:42
Miliony korun prosázeli Češi v posledních dnech, ale nejen na víkendové derby Sparty a Slavie, nýbrž i na výsledky voleb. Bookmakeři přitom čekají, že další peníze si ještě vsadí. Budou totiž přijímat sázky i poté, co se začne sčítat.
Premiér a expremiér České republiky Petr Fiala (SPOLU) a Andrej Babiš (ANO) při poslední předvolební debatou na TV Nova. (2. října 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

„Největší nápor čekáme v pátek a v sobotu – i po 14. hodině. Sázky budeme přijímat i během samotného sčítání až do chvíle, kdy bude o jednotlivých situacích rozhodnuto,“ potvrzuje Petr Šrain z Fortuny.

Podle Markéty Světlíkové z Chance je letos velký zájem o sázky na takzvanou „pětiprocentní hranici“ menších stran. „Často se sází na to, že ji překročí Motoristé nebo Stačilo! Objevují se i vyšší částky na umístění stran do určitého pořadí, třeba že SPD skončí do 4. místa, SPOLU do 2. místa, či na výši procenta Pirátů,“ popisuje Světlíková.

Volby 2025: Kdo vyhraje sněmovní volby? Napovědět mohou kurzy sázek

Lidé také sázejí, kdo z politiků získá více preferenčních hlasů, třeba jestli ve Středočeském kraji porazí Filip Turek (Motoristé) Ivana Bartoše (Piráti). „U naší kanceláře je favoritem Turek,“ dodává Světlíková.

U duelu Alena Schillerová (ANO) – Petr Fiala (SPOLU) se kurzy za poslední týden vyrovnaly ve prospěch Fialy. Naopak v interním duelu koalice SPOLU v Moravskoslezském kraji je Monika Brzesková (bývalá miss) jasnou favoritkou proti Zbyňku Stanjurovi. V podobném duelu u Stačilo! vede u sázkařů dvojka komunistka Petra Prokšanová proti pražské jedničce Janě Maláčové ze SOCDEM.

Volby 2025 ONLINE: Babiš první den voleb vsadil na osvědčenou taktiku

Lidé často neváhají vsadit nemalé částky. „Nejvyšší sázky na jeden tiket máme zatím za 100 tisíc korun. Tiketů za 100 tisíc jsme přijali osm,“ popisuje Pavol Boško, hlavní bookmaker Tipsportu. Většinou jde o nízké kurzy 1,01 nebo 1,02, tedy na tutovky.

„Jeden ze sázkařů nebo příznivců jedné ze stran se ale utrhl a vsadil na umístění Motoristů do 3. místa v kurzu 22:1, což by znamenalo výhru 2,2 milionu korun,“ vyčíslil Boško.

O vítězi voleb mají všechny tři kanceláře jasno, bude to hnutí ANO a příštím premiérem bude Andrej Babiš. Mezi vypsanými kurzy se ale dají najít i větší kuriozity.

Fortuna například vypsala kurzy na možnost příjezdu lídra Motoristů Filipa Turka do volebního štábu na bicyklu. Uzavřít tu lze také sázku na šanci, že si současný šéf Pirátů Zdeněk Hřib nechá naplést dredy (12,0), případně přímo dredy poskytnuté bývalým šéfem strany Ivanem Bartošem (25,0). Na ostříhání Bartošových dredů přímo ve štábu si samozřejmě můžete také vsadit (10,0)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Fiala se dotáhl na Schillerovou, Maláčová ztrácí. Jaké jsou trendy podle sázkovek

