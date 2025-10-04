Doufám, že teď už nebudeme moc padat, hodnotí průběžné výsledky Plaga

  15:45
Neúspěchem pro hnutí ANO by bylo, pokud by se nemohlo podílet na sestavení nové vlády. V rozhovoru pro iDNES.cz to řekl bývalý ministr školství a lídr středočeské kandidátky Robert Plaga. Pro ANO je podle něj důležité, aby mohlo zrealizovat svůj program. Po volbách si dokáže představit vládu s podporou SPD.
Volby do Poslanecké sněmovny. Volební štáb ANO, Robert Plaga. (4. října 2025)

Volby do Poslanecké sněmovny. Volební štáb ANO, Robert Plaga. (4. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Jak hodnotíte prozatímní výsledky hnutí ANO?
Ta čísla vypadají hezky, ale budou se měnit.

Při příchodu do štábu jste novinářům říkal, že ve velkých městech nemáte tolik příznivců. O kolik očekáváte, že by váš výsledek mohl klesnout?
To nedokážu odhadnout. Pevně doufám, že se nám tentokrát i ve velkých městech podařilo lidem vysvětlit, že máme program, který skutečně nabízí konkrétní kroky a ne nějaké strašení nebo prázdné řeči. Doufám, že to bude lepší, než to bylo třeba v minulých volbách, ale konkrétní změny těch procent nedokážu říct. Doufám, že to nebude padat moc.

Ve štábu ANO panuje dobrá nálada. Lídři věří ve výsledek nad 30 procent

Co byste považoval za neúspěch?
Neúspěch by bylo, kdybychom se nemohli podílet na sestavení nové vlády a realizovat program. Zní to jako klasické klišé, ale o tom ty volby jsou. Nejsou o tom, jestli uděláte procenta. Jde o to, jestli dokážete realizovat ten program. Pokud by ANO nesestavovalo vládu a hlavně nerealizovalo svůj program, tak by to byl neúspěch.

Dokázal byste si představit vládu s SPD?
Dokázal bych si představit podporu od SPD. Klíčové je, aby třeba v oblasti školství nebo sportu, ale i v těch ostatních to opravdu bylo hodně o programu hnutí ANO a nebylo ANO vydíráno jakoukoliv stranou.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Volební štáby:

