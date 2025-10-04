Jak hodnotíte prozatímní výsledky hnutí ANO?
Ta čísla vypadají hezky, ale budou se měnit.
Při příchodu do štábu jste novinářům říkal, že ve velkých městech nemáte tolik příznivců. O kolik očekáváte, že by váš výsledek mohl klesnout?
To nedokážu odhadnout. Pevně doufám, že se nám tentokrát i ve velkých městech podařilo lidem vysvětlit, že máme program, který skutečně nabízí konkrétní kroky a ne nějaké strašení nebo prázdné řeči. Doufám, že to bude lepší, než to bylo třeba v minulých volbách, ale konkrétní změny těch procent nedokážu říct. Doufám, že to nebude padat moc.
Co byste považoval za neúspěch?
Neúspěch by bylo, kdybychom se nemohli podílet na sestavení nové vlády a realizovat program. Zní to jako klasické klišé, ale o tom ty volby jsou. Nejsou o tom, jestli uděláte procenta. Jde o to, jestli dokážete realizovat ten program. Pokud by ANO nesestavovalo vládu a hlavně nerealizovalo svůj program, tak by to byl neúspěch.
Dokázal byste si představit vládu s SPD?
Dokázal bych si představit podporu od SPD. Klíčové je, aby třeba v oblasti školství nebo sportu, ale i v těch ostatních to opravdu bylo hodně o programu hnutí ANO a nebylo ANO vydíráno jakoukoliv stranou.