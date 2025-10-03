Poslední vzkazy. S čím se lídři stran obracejí na voliče

V pátek ve 14:00 se otevírají volební místnosti a lidé budou moci rozhodnout, kdo je bude reprezentovat v Poslanecké sněmovně. Redakce iDNES.cz se ptala lídrů sedmi nejsilnějších politických stran, co chtějí voličům před volbami sdělit. Přečtěte si jejich poslední vzkazy.
Andrej Babiš (ANO)

Pro hnutí ANO jsou Česká republika a naši občané na prvním místě. Zajistíme levnější energie, dostupné bydlení, rychlejší termíny u lékaře, důchod v 65 letech a nižší daně. Prostě aby naši občané zase měli lepší život.

Pokud budeme ve vládě, nepotřebujeme 100 dní hájení, ale začneme pracovat okamžitě – hned na první vládě odmítneme emisní povolenky pro domácnosti a migrační pakt EU, schválíme nový stavební zákon a uvolníme peníze do zdravotnictví. Všichni ministři dostanou termíny na plnění bodů z našeho programu a budeme ho opět pravidelně vyhodnocovat a skládat účty.

Fiala uráží víc než půlku národa, říká Babiš. Vylíčil, co udělá po volbách

A chci zdůraznit: Nezatáhneme naši zemi na Východ. Já ani hnutí ANO nedopustíme, aby cokoli ohrozilo naše členství v NATO a EU. Vládu s komunisty určitě skládat nebudeme, naším cílem je složit jednobarevnou většinovou vládu. Před čtyřmi lety ve volbách propadl více než milion hlasů a vznikla ta nejhorší vláda v dějinách ČR. Proto, prosím, běžte k volbám. Hlas pro ANO je jistota, že váš hlas nepropadne, a také jediná možnost, jak porazit Fialu.



Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Závěrečný předvolební střet lídrů. Sledujte online na iDNES.cz

Poslední předvolební superdebaty se v pátek zúčastní lídři sedmi politických uskupení. Diskuze Českého rozhlasu začne ve 12:10 a skončí minutu před otevřením volebních místností, tedy ve 13:59....

3. října 2025

Volby 2025: Jak jsou otevřené volební místnosti v pátek a sobotu

Velký den je tady. Dnes začínají volby do Poslanecké sněmovny 2025. Odpoledne se po celé republice otevřou dveře všech volebních místností po celé republice.

3. října 2025

Volební last minute. Lídr hnutí ANO Babiš v centru Ostravy rozdává koblihy

Republikový lídr hnutí ANO Andrej Babiš se pár hodin před zahájením sněmovních voleb rozhodl pro návrat známé propagace. V centru Ostravy u obchodního areálu Nová Karolina začal okolo procházejícím...

3. října 2025  9:07,  aktualizováno  9:59

Speciální štítky i týmy prověřující obsah. TikTok na volby posiluje bezpečnost

Sociální síť TikTok před volbami posiluje bezpečnost na své platformě. Obsah kromě AI technologií kontrolují také specializované týmy. Pomoci by měly i speciální štítky a zákaz politické reklamy. I...

3. října 2025  9:54

Policie kvůli nahlášení bomby evakuuje základní školu v Jihlavě

Aktualizujeme

Policisté v pátek evakuují prostory Základní školy Křížová v Jihlavě. Důvodem je nahlášení výbušného zařízení. „Na místě jsou dostupné policejní hlídky. V budově probíhá prohlídka prostor,“...

3. října 2025  9:52

Volby 2025 ONLINE: Babiš první den voleb vsadil na osvědčenou taktiku

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

3. října 2025  9:51

Rafinerií Chevronu u Los Angeles otřásl výbuch, zachvátil ji rozsáhlý požár

V rafinerii americké společnosti Chevron ve městě El Segundo několik kilometrů jižně od mezinárodního letiště v Los Angeles došlo k výbuchu, po kterém vypukl rozsáhlý požár. Na místě zasahují hasiči....

3. října 2025  9:50

Poslední vzkazy. S čím se lídři stran obracejí na voliče

V pátek ve 14:00 se otevírají volební místnosti a lidé budou moci rozhodnout, kdo je bude reprezentovat v Poslanecké sněmovně. Redakce iDNES.cz se ptala lídrů sedmi nejsilnějších politických stran,...

3. října 2025  9:43

Provoz v České Třebové byl obnoven, pracovní stroj ráno zastavil všechny vlaky

Na železničním koridoru mezi Českou a Dlouhou Třebovou byl v pátek ráno na více než hodinu přerušen provoz. Trakční vedení strhl pracovní stroj, část vlaků byla odkloněna přes Havlíčkův Brod. O...

3. října 2025  8:26,  aktualizováno  9:28

Kvůli zakázkám je obviněný i šéf jihomoravských silničářů, hrozí až osmileté tresty

Policie po úterní razii u jihomoravských krajských silničářů obvinila pět lidí v souvislosti se třemi zakázkami z roku 2023. Stíháni jsou na svobodě. Akce se týká možných manipulací s veřejnými...

2. října 2025  10:27,  aktualizováno  3.10 9:28

Poplach na letišti v Mnichově. Kvůli neznámým dronům zrušilo 17 letů

Mnichovské letiště ve čtvrtek večer přerušilo provoz kvůli zpozorovaným dronům v jeho areálu i okolí. Zcela zrušeno bylo 17 letů, dalších 15 příletů bylo odkloněno do Stuttgartu, Norimberku,...

3. října 2025  3:52,  aktualizováno  9:21

Urážky a hádky. V zastupitelstvu Hradce Králové roste předvolební nervozita

Značnou předvolební nervozitou trpí zastupitelstvo Hradce Králové. Do Sněmovny kandiduje sedm zastupitelů ze tří stran a velké napětí mezi městskými reprezentanty roste nejméně od srpna. Hádky,...

3. října 2025  9:19

