Poslední vzkazy. S čím se lídři stran obracejí na voliče

Andrej Babiš (ANO)
Pro hnutí ANO jsou Česká republika a naši občané na prvním místě. Zajistíme levnější energie, dostupné bydlení, rychlejší termíny u lékaře, důchod v 65 letech a nižší daně. Prostě aby naši občané zase měli lepší život.
Pokud budeme ve vládě, nepotřebujeme 100 dní hájení, ale začneme pracovat okamžitě – hned na první vládě odmítneme emisní povolenky pro domácnosti a migrační pakt EU, schválíme nový stavební zákon a uvolníme peníze do zdravotnictví. Všichni ministři dostanou termíny na plnění bodů z našeho programu a budeme ho opět pravidelně vyhodnocovat a skládat účty.
Fiala uráží víc než půlku národa, říká Babiš. Vylíčil, co udělá po volbách
A chci zdůraznit: Nezatáhneme naši zemi na Východ. Já ani hnutí ANO nedopustíme, aby cokoli ohrozilo naše členství v NATO a EU. Vládu s komunisty určitě skládat nebudeme, naším cílem je složit jednobarevnou většinovou vládu. Před čtyřmi lety ve volbách propadl více než milion hlasů a vznikla ta nejhorší vláda v dějinách ČR. Proto, prosím, běžte k volbám. Hlas pro ANO je jistota, že váš hlas nepropadne, a také jediná možnost, jak porazit Fialu.