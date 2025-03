Další průzkum ukázal vítězství ANO. Motoristé by získali víc mandátů než SPD

Do Sněmovny by se v lednu dostalo šest stran, hnutí či koalic. Preference ANO se od prosincového měření téměř nezměnily, STAN by získalo o dva procentní body méně. V prosinci se agentura respondentů neptala na koalici SPOLU, ale na strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, které ji tvoří. Nyní si účastníci průzkumu mohli vybrat. Podle Medianu 70 procent dotazovaných vybralo jednotlivé strany a 30 procent koalici SPOLU.

„Zároveň vyplynulo, že je asi 15 procent respondentů, kteří uvedli jednotlivé strany, ale vadí jim sdružení do koalice, a proto by volili jinou stranu než stranu z koalice SPOLU,“ napsala agentura.

Posílili Motoristé

Motoristé meziměsíčně posílili o jeden procentní bod, v lednu by obdrželi osm procent hlasů. Stejný zisk volební model přisoudil i opozičnímu hnutí SPD, které v prosincovém měření skončilo pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny. Hnutí Stačilo!, které tvoří komunisté, Česká strana národně sociální (ČSNS) a Spojení demokraté - Sdružení nezávislých (SD-SN), by nyní mělo šest procent.

Podle Medianu pokračuje pokles preferencí Pirátů, v lednu by jim hlas daly čtyři procenta voličů. Pod pětiprocentní hranicí by zůstali také SOCDEM, Trikolora, Přísaha a Zelení.

Průzkumu se mezi 7. a 31. lednem zúčastnilo 1041 dospělých respondentů.

ANO by ve Sněmovně obsadilo 79 křesel, koalice SPOLU 41, STAN 27, Motoristé 20, SPD 19 a Stačilo! 14. Nynější koalice by tak měla 68 mandátů. Většinovou koalici by mohlo případně vytvořit ANO a SPOLU či ANO a STAN. Jiné většinové koalice by muselo tvořit tři a více stran.

K volbám by přišlo 63 procent voličů, v říjnu 2021 se voleb zúčastnilo 65,43 procenta voličů.

Průzkumu se mezi 7. a 31. lednem zúčastnilo 1041 dospělých respondentů.