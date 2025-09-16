Sám Vrabel kandidoval v roce 2021 za proticovidové hnutí Otevřeme Česko normálnímu životu. Hnutí tehdy získalo jen 0,4 procenta hlasů a ani jeden poslanecký mandát. Letos podalo kandidátky ve všech 14 krajích. Jeho celostátním lídrem je předseda Vrabel, který povede kandidátku ve Středočeském kraji. Na kandidátních listinách lze najít i členy SPR-RSČ včetně jejich předsedy a bývalého poslance Miroslava Sládka nebo třeba předsedkyně spolku Československé mírové fórum Vladimíru Vítovou.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Hnutí má pro volby desetibodový program, v němž požaduje okamžité vystoupení bez referenda z Evropské unie a NATO. Česko by podle programu také mělo vystoupit ze Světové zdravotnické organizace a odstoupit od Pandemické smlouvy nebo Migračního paktu EU. Další bod počítá s uzavřením hranic pro migranty z islámských zemí a navrácením počtu Ukrajinců v České republice ke stavu před válkou.
V programu nechybí ani vylepšení státního rozpočtu vymáháním válečných reparací od Německa. Hnutí plánuje také ekonomickou revoluci, zrušení všech daní a zavedení nového systému daně vybírané strháváním jednoho procenta z bankovních převodů.
