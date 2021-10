Poslanec Lubomír Volný, který vedl do voleb Volný blok, si před sčítáním hlasů dělal naděje na obhájení mandátu. Blok se do Sněmovny nedostal a nedosáhl nakonec ani na státní příspěvek, pro který by musel získat 1,5 procenta. Strana zůstala těsně pod hranicí pro jeho přiznání.