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Volby 2026 ONLINE: Češi si druhý den vybírají nové senátory

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Sledujeme online   8:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

U druhého kola senátních voleb odvolil i ministr zahraničí Petr Macinka...
Druhé kolo senátních voleb. Na snímku Matěj Ondřej Havel na ZŠ SNP v Hradci...
Kandidátka hnutí ANO do Senátu Sandra Tsoukernik vhazuje při druhém kole...
Druhé kolo senátních voleb. Na snímku Vít Rakušan, který odvolil v Kolíně. (16....
14 fotografií
Voliči v části Česka v sobotu dokončí letošní obměnu třetiny Senátu. K pěti kandidátům, kteří uspěli už v prvním kole před týdnem, přibude dalších 22 senátorů. Lidé mohou volit do 14 hodin, poté začnou volební komise sčítat hlasy. Během odpoledne už bude jasné, kdo získá šestiletý mandát v horní komoře Parlamentu.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Bez ohledu na výsledek druhého kola je jisté, že v horní parlamentní komoře si většinu udrží opozice, neboť v úvodním rozstřelu získala pět z 27 letos obsazovaných křesel v celkově jednaosmdesátičlenném Senátu.

Volby 2026 OBRAZEM

Druhé kolo senátních voleb. Volební místnost ve školce Bachmačská v Kolíně, kde se rozhoduje mezi Michaelem Kašparem (STAN) a Andreou Brzobohatou (ANO). (16. října 2026)
Druhé kolo senátních voleb. Na snímku David Smoljak Praha-Vinoř. (16. října 2026)
Druhé kolo senátních voleb. Na snímku Vít Rakušan, který odvolil v Kolíně. (16. října 2026)
Druhé kolo senátních voleb. Na snímku Vít Rakušan, který odvolil v Kolíně. (16. října 2026)
54 fotografií

První volební kolo, které se konalo koncem minulého týdne souběžně s komunálními volbami, dopadlo nejlépe pro kandidáty STAN a SLK. Prosadilo se jich všech 14 nominovaných, přičemž dva – Jan Sobotka na Trutnovsku a opakovaně Zbyněk Linhart na Děčínsku – získali mandát v úvodním kole.

Z 24 kandidátů ANO postoupilo do finále 13 a ze 14 adeptů ODS devět. Dařilo se i lidovcům a TOP 09. Z pěti kandidátů KDU-ČSL byl zvolen předseda strany Jan Grolich na Vyškovsku a další dva mají stejnou možnost ve druhém kole. Za TOP 09 se staronovým senátorem stal Jan Grulich na Rychnovsku a další z jeho kolegů postoupil do finále.

Z ostatních stran a hnutí dosáhl na opětovné zvolení senátorem v prvním kole jen Tomáš Fiala (Naše Česko, dříve ODS) na Strakonicku. Piráti a SEN 21 mají po jednom želízku v ohni, stejně jako adepti dalších pěti převážně regionálních uskupení.

Sázkovky mají před druhým kolem voleb jasno, někde se situace otočila

V prvním kole letošních voleb dosáhla volební účast 43,31 procenta. Ve druhém kole bývá tradičně výrazně nižší, protože voliči vybírají už jen mezi dvěma kandidáty. Nejnižší volební účast byla při finále před deseti lety, kdy hlasovat přišlo jen 15,38 procenta voličů.

Kompletní výsledky by podle zkušeností z minulých voleb mohly být známy přibližně do tří hodin od uzavření volebních místností.

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