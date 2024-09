ANO se Senát už naučilo. Uspěl Šlachta, nikoliv Přísaha, hodnotí politologové

Nízká volební účast 17,5 procenta politology nepřekvapuje. „Senát je vždy méně volen a ještě je to dané tím, že volba je dvoukolová. To znamená, že více lidí volí v prvním kole, které je spjato většinou ještě s jinými volbami. Malá účast v druhém kole znamená, že lidi nevnímají Senát jako něco hodně podstatného,“ vysvětlila politoložka Dvořáková. Volit podle ní přišli spíše lidé, kteří chodí hlasovat pravidelně.

Politolog Michal doplnil, že účast mohly ovlivnit i události minulého týdne, kdy premiér Fiala navrhl odvolat předsedu Pirátů Ivana Bartoše z vlády, ten poté oznámil odchod celé strany.

„Spory uvnitř vlády nebyly příliš mobilizační. Je to ale obvod od obvodu. Tam, kde byla vyšší účast, voliče lákaly silné osobnosti a známější politici, kdežto v obvodech s nižší účastí voliči neměli silný důvod přijít, protože tam nebyly jim blízké osobnosti,“ sdělil.

Úspěch předsedy Přísahy Roberta Šlachty v obvodu Břeclav připisují politologové jeho silnému angažmá v regionu. „Trochu mi to připomíná efekt, který se dostavil, když kandidoval do Senátu tehdy jako nezávislý kandidát Tomio Okamura. Říkáme tomu buď efekt kandidáta nebo efekt sousedů kandidáta. To znamená, že se v té oblasti vyprofiluje známá osobnost, která pak je známá třeba i na celorepublikové úrovni a dokáže voliče docela dobře mobilizovat,“ popisuje Michal.

Šlachtův úspěch ale s úspěchem Přísahy podle politologů spojovat nelze. „Toto vítězství odpovídá výsledku v evropských volbách, kde byl zvolen pan Turek z Přísahy a Motoristů. To bylo také dané osobností, která velmi rychle získala popularitu. Jde tedy o osobnost, a ne o nějaké větší zázemí strany,“ říká Dvořáková.

ANO se Senát už naučilo

„Když Andrej Babiš v minulých letech říkal, že hnutí ANO neumí Senát, tak se teď ukázalo, že se ANO Senát učí, respektive ho možná už i umí,“ vysvětluje si výsledky hnutí ANO Michal. Podle něj je úspěch největší opoziční formace dán tím, jakou strategii zvolilo.

„Na kandidátní listiny postavilo lokálně známe politiky,“ upřesnil Michal a díky vybudování silné základy regionálních politiků předpovídá úspěchy hnutí i v dalších letech. Ve volbách ANO mohlo pomoci i to, že se voliči vymezovali proti vládní koalici.

Výsledky lidovců jsou podle Dvořákové neutrální, žádná velká sláva, žádná velká katastrofa. Předseda strany Marian Jurečka s nimi přitom spojil svůj osud. „Myslím, že strana bude zkoušet, jestli najde nějakého dalšího vůdce. Změnu v čele lidovců bych viděla, pokud se najde dostatečná vůle pro konkrétního kandidáta. Pokud ale strana vygeneruje několik kandidátů s podobnou podporou, tak bych to pro pana Jurečku viděla nadějně,“ přiblížila Dvořáková.

Přichází v úvahu i jihomoravský hejtman Jan Grolich, který úspěšně obhájil post v krajských volbách? „To myslím, že by byla obrovská škoda, kdyby to udělal. On je opravdu spjatý s krajem a znamenalo by to facku voličům,“ myslí si Dvořáková.

Marek Hilšer neuspěl kvůli kampani

O post senátora se ucházeli celkem tři bývalí prezidentští kandidáti. Jiří Drahoš a Pavel Fischer úspěšně, Marek Hilšer mandát na Praze 2 neobhájil. „Myslím, že Marek Hilšer vedl poměrně útočnou kampaň, což nebylo něco, co by bylo v rozjitřené atmosféře posledních dní a týdnů úplně žádoucí,“ komentuje jeho výsledek Michal.

Pražské obvody jsou podle něj specifické tím, že takový způsob vedení kampaně neoceňují. „Myslím, že Marku Hilšerovi z dlouhodobého hlediska uškodilo, že během volebního období nebyl zas tak viditelným senátorem,“ říká Michal s tím, že by Hilšer potřeboval lépe sdílet své úspěchy.

Egyptolog Miroslav Bárta mohl podle něj být úspěšnějším kandidátem proto, že nabízel něco nového a autentičtějšího.

Hnutí ANO získalo celkem 7 nových mandátů, čímž si polepší i při vyjednávání o vedení Senátů. Výměnu jeho předsedy ale Michal neočekává. „Myslím, že výměna Miloše Vystrčila nepřijde, protože vládní koalice i po těchto volbách drží většinu,“ řekl.

„Je ale možné, že přijde obměna ve vedení, protože díky svému úspěchu bude hnutí ANO usilovat o nějakou pozici. Na druhou stranu Jiří Drahoš jako první místopředseda Senátu obhájil svou funkci s poměrně vysokým ziskem, takže předpokládám, že v dvou nejvyšších pozicích vedení Senátu se nic měnit nebude,“ uzavřel Michal.