Praha 1 Padevět a Čižinský
Ač spisovateli Jiřímu Padevětovi (STAN) chybělo jen málo k tomu, aby byl zvolen hned v prvním kole, získal pouze 49,64 procenta hlasů. O senátorské křeslo se tak utká se starostou Prahy 7 Janem Čižinským (Praha sobě), kterého volilo 27,74 procenta voličů.
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V obvodu Prahy 1 je ale jisté, že do horní komory zamíří nová tvář. Současná senátorka a někdejší předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová (ODS) neobahuje. Za oběma postupujícími kandidáty skončil Ján Dudra (za ANO) i Pavel Čižinský (Levice).