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Pěvkyně, generál i partnerka „krále kasin“. Druhé kolo voleb slibuje zajímavé střety

Lukáš Linhart
  17:56
Jen o jediný hlas postoupil senátor Josef Klement. Spisovatel Jiří Padevět naopak jen těsně unikl vítězství už v prvním kole. Druhé kolo senátních voleb tak nabídne několik zajímavých střetů. O senátorský post se utkají dlouholetí známí i spisovatel s operní pěvkyní. Do souboje půjde také bývalý náčelník generálního štábu. Podívejte se na osm výrazných duelů, o výsledcích rozhodnou voliči příští víkend.

Výsledky voleb 2026
Část 1/8

Praha 1 Padevět a Čižinský

Ač spisovateli Jiřímu Padevětovi (STAN) chybělo jen málo k tomu, aby byl zvolen hned v prvním kole, získal pouze 49,64 procenta hlasů. O senátorské křeslo se tak utká se starostou Prahy 7 Janem Čižinským (Praha sobě), kterého volilo 27,74 procenta voličů.

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V obvodu Prahy 1 je ale jisté, že do horní komory zamíří nová tvář. Současná senátorka a někdejší předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová (ODS) neobahuje. Za oběma postupujícími kandidáty skončil Ján Dudra (za ANO) i Pavel Čižinský (Levice).

Jiří Padevět ve volebním štábu hnutí STAN během tiskové konference po vyhlášení výsledků voleb. (10. října 2026)

Starosta městské části Praha 7 a zakladatel sdružení Praha sobě Jan Čižinský během rozhovoru pro iDNES.cz (16. června 2026)



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