Volby 2026 ONLINE: Česko si zvolí senátory, pětice uspěla už v prvním kole

Bez ohledu na výsledek druhého kola je jisté, že v horní parlamentní komoře si většinu udrží opozice, neboť v úvodním rozstřelu získala pět z 27 letos obsazovaných křesel v celkově jednaosmdesátičlenném Senátu.
První volební kolo, které se konalo koncem minulého týdne souběžně s obecními volbami, dopadlo nejlépe pro kandidáty STAN a SLK. Prosadilo se jich všech 14 nominovaných, přičemž dva – Jan Sobotka na Trutnovsku a opakovaně Zbyněk Linhart na Děčínsku – získali mandát v úvodním kole.
Z 24 kandidátů ANO postoupilo do finále 13 a ze 14 adeptů ODS devět. Dařilo se i lidovcům a TOP 09. Z pěti kandidátů KDU-ČSL byl zvolen předseda strany Jan Grolich na Vyškovsku a další dva mají stejnou možnost ve druhém kole. Za TOP 09 se staronovým senátorem stal Jan Grulich na Rychnovsku a další z jeho kolegů postoupil do finále.
Volby 2026 OBRAZEM
Z ostatních stran a hnutí dosáhl na opětovné zvolení senátorem v prvním kole jen Tomáš Fiala (Naše Česko, dříve ODS) na Strakonicku. Piráti a SEN 21 mají po jednom želízku v ohni, stejně jako adepti dalších pěti převážně regionálních uskupení.
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Sázkovky mají před druhým kolem voleb jasno, někde se situace otočila
Hlasovat může dva a čtvrt milionu voličů, kteří si letos nezvolili senátora v prvním kole. V něm hlasovalo 43,31 procenta voličů, ve druhém kole bývá účast podstatně nižší, méně než poloviční. V roce 2020 v obvodech, kde se bude volit i letos, dosáhla 16,74 procenta.
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Volit tak, abych v Senátu někoho neviděl. Macinka naznačil strategii pro druhé kolo
V pátek se chystá odvolit například také ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě), a to v Praze 5, nebo šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel v Hradci Králové. Oba už mají o své volbě jasno, jak avizovali pro redakci iDNES.cz.