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Senátní volby 2026: Sčítání začalo. ANO hrozí porážka, STAN zřejmě bude slavit

Matyáš Müller
Sledujeme online   14:00aktualizováno  14:17

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Češi v pátek a sobotu vybrali své kandidáty ve druhém kole senátních voleb. Místnosti byly otevřeny do dnešních 14:00, první okrsky už jsou sečteny. Výsledky se očekávají již pár hodin po uzavření volebních místností. Účast se pohybovala mezi 15 a 25 procenty, v prvním kole byla přitom druhá nejvyšší v historii.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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V prvním kole volební účast činila 43,3 procenta. Před dvěma roky byla průměrná účast ve druhém kole pouhého 17,54 procenta oproti 30,47 procenta v prvním kole.

Výsledky voleb můžete sledovat zde.

Volby 2026 OBRAZEM

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
71 fotografií

Většina obvodů má jasné favority

Ve druhém kole to ve většině obvodů vypadá na jasné favority. Blízko ke zvolení už v prvním kole měli pražští kandidáti Jiří Padevět a David Smoljak (oba STAN). Hodně přes 40 procent získal také Josef Bazala (KDU-ČSL) v Uherském Hradišti nebo Ondřej Šimetka (ODS) v Ostravě. Jasno mají i sázkové kanceláře. Ty předpovídají vyrovnané souboje v zásadě jen v Hradci Králové mezi bývalým ministrem pro evropské záležitosti Martinem Dvořákem (STAN) a Zuzanou Ceralovou Petrofovou (ODS) a v kladenském obvodě mezi Adélou Suchardou Šípovou (za Piráty) a Petrem Patákem (ODS).

Výsledky senátních voleb 2026

Zajímavý by mohl být také souboj ve Žďáru nad Sázavou mezi bývalým předsedou Sociální demokracie Michalem Šmardou a Josefem Klementem (KDU-ČSL), který se do druhého kola dostal o jediný hlas. Poměrně vyrovnané výsledky prvního kola jsou k vidění i v Litovli, Frýdku-Místku a České Lípě, kde proti sobě stojí hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové) a Jitka Volfová (ANO).

Nejvíce postupujících do druhého kola má hnutí ANO, a to hned 13. Vede tak o jednoho kandidáta před hnutím STAN. Zároveň ale platí, že ve většině obvodů Babišovo hnutí favoritem není. Největší naděje má Lenka Brzyszkowská v Karviné, která získala více než dvojnásobný počet hlasů oproti svému sokovi Petru Kazíkovi.

Výsledky voleb do Senátu

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