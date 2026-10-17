V prvním kole volební účast činila 43,3 procenta. Před dvěma roky byla průměrná účast ve druhém kole pouhého 17,54 procenta oproti 30,47 procenta v prvním kole.
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Volby 2026 OBRAZEM
Většina obvodů má jasné favority
Ve druhém kole to ve většině obvodů vypadá na jasné favority. Blízko ke zvolení už v prvním kole měli pražští kandidáti Jiří Padevět a David Smoljak (oba STAN). Hodně přes 40 procent získal také Josef Bazala (KDU-ČSL) v Uherském Hradišti nebo Ondřej Šimetka (ODS) v Ostravě. Jasno mají i sázkové kanceláře. Ty předpovídají vyrovnané souboje v zásadě jen v Hradci Králové mezi bývalým ministrem pro evropské záležitosti Martinem Dvořákem (STAN) a Zuzanou Ceralovou Petrofovou (ODS) a v kladenském obvodě mezi Adélou Suchardou Šípovou (za Piráty) a Petrem Patákem (ODS).
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Zajímavý by mohl být také souboj ve Žďáru nad Sázavou mezi bývalým předsedou Sociální demokracie Michalem Šmardou a Josefem Klementem (KDU-ČSL), který se do druhého kola dostal o jediný hlas. Poměrně vyrovnané výsledky prvního kola jsou k vidění i v Litovli, Frýdku-Místku a České Lípě, kde proti sobě stojí hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové) a Jitka Volfová (ANO).
Nejvíce postupujících do druhého kola má hnutí ANO, a to hned 13. Vede tak o jednoho kandidáta před hnutím STAN. Zároveň ale platí, že ve většině obvodů Babišovo hnutí favoritem není. Největší naděje má Lenka Brzyszkowská v Karviné, která získala více než dvojnásobný počet hlasů oproti svému sokovi Petru Kazíkovi.
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