Pan Hřib si ještě neuvědomil, že primátorem nebude, říká šéf pražské ODS Benda

Jak pokračují vyjednávání o podobě vládnutí na pražském magistrátu?

Myslím, že se posouvají. Prvotní pocity byly nicméně takové, že pan primátor Hřib stále nepochopil, že po ustavujícím zastupitelstvu bude exprimátor.

V čem se to projevovalo?

Věci zbytečně hrotil. Kladl si předběžné podmínky. Přišlo mi, že sní o tom, že bude rozbíjet SPOLU. Snad už se to zklidňuje, ale začátek mi nepřipadal úplně povzbudivý.

Říkáte zklidňuje, ale podle posledních zpráv nechtějí Piráti do koalice se SPOLU kvůli postavě lidovce Jana Wolfa. Prý kvůli tomu, že jim vnitřní stanovy zamezují být v radě s někým, kdo je obžalován.

Neříkají konkrétní jméno. Ale ano, kladou si předběžnou podmínku, že nebudou sedět s někým trestně stíhaným v radě. Tím blokují jakákoli jednání.

Přijde mi to bizarní. My se snažíme říkat, že v rámci politické hygieny by si strany vzájemně neměly kádrovat, kdo může do rady a kdo ne. Zejména poté, co jejich lidi nedávno prošli testem voleb. Každý z našich kandidátů dostal individuálně o osmnáct až dvacet tisíc hlasů víc než kdokoli z pirátů. Uplatňovat jejich vnitřní kritéria na ostatní koalice se mi zdá jako nevhodný parametr, který nemá být vnášen na začátek jednání.

Bavíme se ale o postavě pana Wolfa, ne? Když to vezmu celorepublikově, tak v Liberci pirátům postava obžalovaného hejtmana Půty nevadí?

Ani zdaleka se nebavíme o postavě pana Wolfa. Pan primátor přišel na první jednání o koalici a řekl: „Platí všechna pravidla, která jsme si stanovili pro kandidáty, se kterými jsme ochotni sedět v radě“. To je sice hezká teze, ale by platila, kdyby Piráti volby vyhráli. Oni jsou ale třetí na pásce a koncept dosavadní rady byl voliči poměrně jednoznačně odmítnut. Pan primátor si musí uvědomit, že jeho stanoviska dnes nejsou v Praze většinová.

Stojí tedy jednání na egu pana Hřiba?

Já ostatní strany nekádruji. Z jednání se mi nicméně zdá, že pan primátor nemá příliš velkou vůli je posouvat dopředu a že jeho hlavním cílem spíš je udržet si svůj mediální obraz. To je sice hezké, ale Praha musí být spravována v zájmu Pražanů, nikoli v zájmu jednoho muže.

Otevírá se tedy cesta k jednání s dalšími pražskými stranami?

My stále preferujeme koalici v Praze na bázi té vládní. Nechci doplnit stávající pražskou koalici Piráti, Praha sobě a STAN o koalici SPOLU. To pokládám za nevhodný model. Potvrzoval by, že stávající koalice byla úspěšná – tak to opravdu není. Nicméně si dokážu představit, že ze stávající trojkoalice si SPOLU vybere dva politické subjekty. Jestli bude pan primátor Hřib stávající jednání nadále torpédovat, jsem připraven bavit se o koalici s Prahou sobě.