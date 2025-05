Politici komentují termín voleb. Kalousek varuje před „neradostnými důsledky“

Šéf STAN Vít Rakušan reagoval výzvou směrem k ostatním stranám. Opoziční hnutí ANO podle místopředsedy Karla Havlíčka termín voleb respektuje a nespekuluje, co by bylo pro hnutí výhodnější. Úkolem je zvítězit s dostatečným náskokem a prosadit program hnutí, dodal.

Lidovci mají říjnový termín voleb za vhodnější než o týden bližší svatováclavský, kdy obce pořádají slavnosti, řekl Výborný. „Maximální prostor pro předvolební kampaň potom využijeme jako koalice SPOLU pro osobní oslovení voličů v rámci intenzivní kontaktní kampaně,“ dodal.

Hřib připomenul, že prezidenta o vypsání termínu žádal, a to nejen kvůli členům okrskových volebních komisích. „Tito dělníci demokracie si musí naplánovat své soukromé záležitosti v dostatečném předstihu tak, aby mohli být na místě po celou dobu trvání voleb,“ napsal.

„Připomínám, že to není práce významně honorovaná, nicméně pro zajištění regulérnosti voleb je naprosto zásadní. Odkládání vyhlášení termínu voleb tedy přináší nejistotu, zdali tito lidé budou mít v pozdně vyhlášeném termínu voleb ještě čas. Členů okrskových komisí jsou přitom statisíce,“ uvedl ve vyjádření.

„Bereme na vědomí. A těšíme se na férový a věcný střet programů a vizí,“ napsal k vypsání termínu voleb Rakušan.

Úkolem je zvítězit, uvádí ANO

„Plně to respektujeme, nijak nespekulujeme, co by pro nás bylo výhodnější, jsme profesionálové a přizpůsobíme se jakémukoliv termínu. Naším úkolem je zvítězit s dostatečným náskokem a prosadit náš program. Na to se soustřeďujeme, nikoliv na plusy a minusy termínu voleb,“ napsal Havlíček.

Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 3. a 4. října, tedy v nejzazším možném termínu. Po vyhlášení rozhodnutí prezidenta ve Sbírce zákonů začne oficiálně volební kampaň. Strany a hnutí budou mít na nominace kandidátních listin čas do 29. července. O jejich připuštění k volbám rozhodnou krajské úřady nejpozději 15. srpna.

Sněmovní volby musí hlava státu vyhlásit tak, aby se konaly během 30 dnů před uplynutím aktuálního volebního období, zároveň však 90 dnů před jejich konáním. Pavel tak měl na vyhlášení přesného termínu čas do léta. Před čtyřmi lety se vybírání českých poslanců uskutečnilo 8. a 9. října, Pavlův předchůdce Miloš Zeman termín netradičně vyhlásil s předstihem tři čtvrtě roku.

Státní rozpočet jako předvolební téma?

Bývalý předseda a spoluzakladatel TOP 09 Miloslav Kalousek v příspěvku na sociální síti X poukázal na fakt, že vláda musí schválit státní rozpočet na rok 2026 do konce září. Ten se tak podle něj stane posledním aktuálním tématem před volbami.

„Logické rozhodnutí, neradostné důsledky,“ zhodnotil někdejší ministr financí.