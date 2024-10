Volby by vyhrálo ANO, lidovci ani komunisté by se do Sněmovny nedostali

Volby do Poslanecké sněmovny by v září vyhrálo ANO, získalo by 33 procent hlasů. Druhá by skončila ODS, kterou by volilo 11,5 procent lidí. Starostové s 11 procenty by obsadili třetí místo. Do Sněmovny by se ještě dostali s 8,5 procenty Piráti, potřebnou hranici by překonalo se 7 procenty i SPD, vyplývá z průzkumu společnosti Median.