Demokracie je křehká. Akademici varovali před populisty a falešnými mírotvůrci

Desítky vysokoškolských profesorů ve společném prohlášení vyzvaly, aby lidé v říjnových sněmovních volbách vybírali podle ověřených faktů, kvalitní žurnalistiky a historické zkušenosti. Česko je součástí západní Evropy, která stojí na svobodě, uvedli. Varovali před populisty, falešnými mírotvůrci a lživými projevy na sociálních sítích.
Praha 1, 05.10.2018, Tomáš Halík, komunální a senátní volby | foto:  Dan Materna, MAFRA

Prohlášení, pod kterým je podepsáno víc než 50 profesorů, zveřejnili na webu. Mezi signatáři je mimo jiné kněz Tomáš Halík, předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka nebo teatrolog Vladimír Just.

„My, níže podepsaní akademici a vědci napříč obory, cítíme povinnost promluvit. Nelze přihlížet matení historických či politologických pojmů a rostoucímu nacionalismu. Nelze mlčet k vyprázdněným programům populistů, falešných mírotvorců a lživým projevům na sociálních sítích. Zvláště v době války na Ukrajině, která se bytostně dotýká celé Evropy,“ uvedli akademici v prohlášení.

„Apelujeme, aby občané volili podle ověřených faktů, kvalitní žurnalistiky a historické zkušenosti. Demokracie je křehká - ničí ji demagogie, strach a nenávist. Jsme součástí západní Evropy, která stojí na svobodě. Naší povinností je tuto svobodu chránit a prosazovat pravdu ve prospěch budoucnosti naší země,“ vyzvali.

V totalitních a autoritativních režimech není možná kritika moci, nezáleží na demokratické diskusi ani na lidských životech, mnohdy i vlastních občanů, píše se v prohlášení. „Takové přesile lze vzdorovat jedině spoluprací, vědeckou i ekonomickou převahou, společenskou a duchovní vyspělostí. Stejně nutná je i technologicky špičková vojenská síla,“ napsali akademici.

Signatáři uvedli, že chtějí apelovat na voliče, kteří se běžně politikou nezabývají, a přitom jsou vystavení bezprecedentnímu tlaku dezinformací a manipulativních kampaní. Představili proto seznam šesti hodnotových východisek, která považují za zásadní pro další vývoj Česka.

Mezi nimi je varování před ruskou hybridní válkou, před zpochybňováním ústavního pořádku, nezávislosti soudní moci a poslání veřejnoprávních médií a také před stranami a hnutími, které krátkodobě slibují všechno všem a vyvolávají strach z migrantů či chudoby. „Je nutné zachovat rozpočtovou zodpovědnost, bez ní není možné zajistit stabilitu a dlouhodobou prosperitu země,“ uvedli.

V dalším ze šesti bodů signatáři prohlášení odmítli svévolná referenda o vystoupení z EU a NATO. Vyslovili se pro investice do armády a bezpečnosti a také pro podporu Ukrajiny a uprchlíků. „Jsme solidární s občany naší země v těžkých situacích i s lidmi, jejichž vlast byla napadena agresorem. Solidarita je základní lidskou hodnotou. Odmítáme xenofobní lži. Ukrajinští uprchlíci rovněž přispívají české ekonomice,“ napsali.

Pod prohlášením jsou podepsáni také filozofové Ivan Blecha a Jaroslav Peregrin, biochemik a virolog Libor Grubhoffer, astrofyzik Zdeněk Mikulášek a literární historici Jiří Trávníček, Petr A. Bílek a Martin C. Putna. Mezi signatáře patři rovněž psycholog a sexuolog Petr Weiss, informatik a bývalý poslanec ANO Jiří Zlatuška, parazitolog Jan Tachezy a také řada profesorů z lékařských oborů nebo ekologie.

