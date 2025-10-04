Potíže při používání eDokladů nejsou podle Digitální informační agentury ani dnes, tedy v sobotu, u voleb vyloučené. Úřady doporučují lidem vzít si klasický průkaz.
O přízeň voličů v letošních volbách usiluje více než 4462 kandidátů, které nominovalo 26 stran a hnutí včetně jediné přiznané koalice. Zvoleno může být jen 200 adeptů na poslance, takže na jedno poslanecké křeslo připadá zhruba 22 uchazečů.
Politici u voleb
Volby by podle sázkových kurzů mělo vyhrát opoziční hnutí ANO, které v roce 2021 jen těsně podlehlo nyní vládnoucí koalici SPOLU, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09.
Část míst ve Sněmovně nejspíš znovu obsadí SPD, Starostové a Piráti. Šanci na návrat do poslaneckých lavic mají komunisté a sociální demokraté, kteří tvoří většinu kandidátů hnutí Stačilo! To by spolu se stranou Motoristé sobě mohlo být ve Sněmovně nováčkem.
Voliči měli problémy s aplikací eDoklady, stát doporučuje fyzickou občanku
Právo volit má více než osm milionů českých občanů. Volit mohou Češi starší 18 let, kteří nebyli zbaveni způsobilosti k právním úkonům. Před hlasováním musejí ve volebních místnostech prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem. Jeden z těchto dokladů by si měli s ohledem na páteční výpadky vzít s sebou, pokud by měli problémy s eDoklady.