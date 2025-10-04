Volby ONLINE: Začal druhý den voleb. Výsledky by mohly být do večera

Autor: ,
  8:00
Česká republika vstupuje do druhého volebního dne. Volební místnosti jsou otevřeny od osmé hodiny ranní do druhé odpolední, poté bude následovat sčítání hlasů. Podle očekávání by občané měli znát vítěze voleb do Poslanecké sněmovny do sobotního večera. První den voleb provázely potíže s používáním elektronického občanského průkazu.

Zaměstnanci městské části Praha 9 začali ráno s rozvozem uren a dalšího vybavení pro volební místnosti. (12. ledna 2023) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Potíže při používání eDokladů nejsou podle Digitální informační agentury ani dnes, tedy v sobotu, u voleb vyloučené. Úřady doporučují lidem vzít si klasický průkaz.

O přízeň voličů v letošních volbách usiluje více než 4462 kandidátů, které nominovalo 26 stran a hnutí včetně jediné přiznané koalice. Zvoleno může být jen 200 adeptů na poslance, takže na jedno poslanecké křeslo připadá zhruba 22 uchazečů.

Volební místnost v Obci Černouček. Volí zde prezident republiky Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou. (3. října 2025)
Volební místnost v Obci Černouček. Volí zde prezident republiky Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou. (3. října 2025)
Premiér Petr Fiala s manželkou Janou volili na ZŠ Masarykova v Brně. (3. října 2025)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odvolil exprezident Miloš Zeman. (3. října 2025)
248 fotografií

Politici u voleb

Volby by podle sázkových kurzů mělo vyhrát opoziční hnutí ANO, které v roce 2021 jen těsně podlehlo nyní vládnoucí koalici SPOLU, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Část míst ve Sněmovně nejspíš znovu obsadí SPD, Starostové a Piráti. Šanci na návrat do poslaneckých lavic mají komunisté a sociální demokraté, kteří tvoří většinu kandidátů hnutí Stačilo! To by spolu se stranou Motoristé sobě mohlo být ve Sněmovně nováčkem.

Voliči měli problémy s aplikací eDoklady, stát doporučuje fyzickou občanku

Právo volit má více než osm milionů českých občanů. Volit mohou Češi starší 18 let, kteří nebyli zbaveni způsobilosti k právním úkonům. Před hlasováním musejí ve volebních místnostech prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem. Jeden z těchto dokladů by si měli s ohledem na páteční výpadky vzít s sebou, pokud by měli problémy s eDoklady.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Volby ONLINE: Začal druhý den voleb. Výsledky by mohly být do večera

Česká republika vstupuje do druhého volebního dne. Volební místnosti jsou otevřeny od osmé hodiny ranní do druhé odpolední, poté bude následovat sčítání hlasů. Podle očekávání by občané měli znát...

4. října 2025

Výsledky voleb 2025 ONLINE: kdy začíná sčítání hlasů?

Rozhodování o tom, kdo obsadí 200 míst v Poslanecké sněmovně, skončí ve 14 hodin. To se uzavřou všechny volební místnosti. A téměř okamžitě začne sčítání hlasů. O tom, kdo bude sestavovat vládu, by...

4. října 2025

Drony nad pražským letištěm se nepotvrdily. Opatření však pokračují

Policie v noci nad pražským Letištěm Václava Havla nezaznamenala žádné drony, které v pátek během dne nahlásil anonym. Bezpečnostní opatření sice pokračují, ale relevance hrozby každou další hodinou...

4. října 2025  7:19,  aktualizováno  7:28

Izraelské politické vedení nařídilo armádě zastavit dobývání města Gaza

Izraelské politické vedení nařídilo armádě zastavit dobývání města Gaza a provádět pouze obranné operace. Tento krok přichází po prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je přesvědčen, že...

4. října 2025  6:13

Češi berou brigády, aby vyšli. Z přivýdělků platí účty za vodu či energie

Premium

Inflace zpomalila a mzdy už zase rostou dostatečně rychle na to, aby ji předběhly. Přesto si nemalá část Čechů musí kvůli finanční situaci nadále ke svému zaměstnání hledat i další přivýdělek.

4. října 2025

Němci si stěžují na veřejnoprávní televizi ZDF. Je natočená doleva, sílí kritika

Premium

Němci mají už delší dobu pocit, že veřejnoprávní německá televize ZDF i její sesterská regionální ARD jsou svými sympatiemi nakloněny hodně doleva. Teď se stejným názorem, že jejich programy nejsou...

4. října 2025

Ostraze velel knihovník. Jak Britové chránili královskou rodinu před nacisty

Premium

Dostali rozkaz nehajlovat, nacističtí únosci měli zajímané královské rodině jen salutovat. A Britové se únosu hlavy své monarchie opravdu báli. Měli plán, jak panovnickou rodinu chránit. Byla to...

4. října 2025

Stanjurovy nervy a další volební příběhy. Bude zajímavé sledovat i osobní bitvy

Premium

Kromě očekávaného „velkého“ výsledku, který rozhodne o podobě příští vlády, s sebou páteční a sobotní volby do Sněmovny přinesou i několik menších osobních příběhů. Ty možná na první pohled nebudou...

4. října 2025

Hamás souhlasil předat všechna izraelská rukojmí, Trump pohrozil „peklem“

Americký prezident Donald Trump v pátek pohrozil, že teroristické hnutí Hamás musí přijmout jeho mírový plán pro Pásmo Gazy do nedělních 18:00 washingtonského času (půlnoc z neděle na pondělí SELČ)....

3. října 2025  16:37,  aktualizováno  23:40

Za násilí a organizování prostituce jde rapper Diddy na čtyři roky do vězení

Amerického rappera a podnikatele v hudebním průmyslu Seana „Diddyho“ Combse v pátek poslal soud na čtyři roky a dva měsíce do vězení v případu týkajícím se organizování prostituce. Porota ho ve velmi...

3. října 2025  23:20

Poplach na letišti v Mnichově. Kvůli neznámým dronům zrušilo 17 letů

Mezinárodní letiště v Mnichově ve pátek večer zavřelo obě ranveje. Stalo se tak podruhé za posledních 24 hodin, podle kapitána opět kvůli dronům. Ve čtvrtek večer přerušilo provoz kvůli zpozorovaným...

3. října 2025  3:52,  aktualizováno  23:06

Policista zastřelil agresivního muže, který opakovaně bodl jeho kolegu

Policista zastřelil v pátek v Českém Těšíně na Karvinsku agresivního muže, který zranil jeho kolegu. Postřelený zraněním podlehl. Novináře o tom informovala policejní mluvčí Soňa Štětínská. Případem...

3. října 2025  20:05,  aktualizováno  22:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.