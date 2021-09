Volební spoty pracují s emocí strachu, jsou ​to osudové volby, míní politologové

Předvolební kampaně jednotlivých politických stran jdou do finiše. Ve středu dopoledne představily i své videospoty. Zatímco vládnoucí hnutí ANO pokračuje v „antipirátském“ programu, vsadila koalice SPOLU podle odborníků na utvrzování již rozhodnutých voličů. „Pracují s emocí strachu, jsou to osudové volby. Buď my, nebo oni. Je to souboj,“ hodnotí souhrnně spoty politolog Jan Kubáček.