Zatímco starší politici totiž často využívají sítě k oficiálním prohlášením, mladí kandidáti na nich žijí. Umí si ze sebe udělat legraci, pozvat voliče na debatu přímo ze své kuchyně nebo vztyčit prostředník profesně starším kolegům. Vytvářejí si tak bližší vztah s voličem a často oslovují i ty, kteří se o politiku běžně nezajímají.
Tradičně bývala politika spíše doménou zkušenějších, letošní volby ukazují jiný trend. Strany sází na mladé tváře a dávají jim prostor nejen na zadních příčkách, ale i v čele kandidátek.
Šestadvacetiletá předsedkyně spolku Mladí starostové se nebojí udělat si ze sebe na svém instagramovém účtu legraci, kdy se například prezentuje jako lovkyně chlebíčků. Sdílí také fotografie v duhové vlajce z pochodu Prague Pride po boku svého partnera.