Olomouc povede koalice ANO se spOLečně, ProOlomouc a Piráty

Po jednáních v posledním týdnu se mohlo vítězné ANO (se 16 mandáty) rozhodnout, zda vytvoří partnerství se SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09 získaly 10 mandátů) nebo s hnutím spOLečně (4 mandáty) a koalicí ProOlomouc a Piráti (8 mandátů). Po volbách se sice ANO spojilo se spOLečně do vyjednávacího dvojbloku, hnutí však následně avizovalo, že spojení se SPOLU nepodporuje.

„Náš klub výraznou většinou hlasů odsouhlasil vstup do projektu trojkoaliace s ProOlomouc a Piráty a se spOLečně. Dohodli jsme se, že se s kolegy z budoucí koalice potkáme v nedělních dopoledních hodinách, abychom si doladili věci, které při předchozích jednáních nezazněly a měly by být součástí obrysu koaliční smlouvy,“ sdělil primátor Miroslav Žbánek (ANO). Poměr hlasů nechtěl blíže komentovat.

Neznámé je i obsazení většiny míst v radě města. Strany zatím uvedly jen to, že primátorem by měl být nadále Žbánek, za hnutí spOLečně má být ekonomickým náměstkem Otakar Štěpán Bačák a neuvolněným radním Lukáš Krbeček.

Další setkání je naplánované až na neděli i s ohledem na probíhající druhé kolo senátních voleb, v němž jednotlivé strany podporují různé kandidáty.

Do poslední chvíle nebylo jasno, jak se noví zastupitelé ANO rozhodnou. „Hnutí spOLečně bylo napjaté, dali jsme tomu nesmírné úsilí, ale byli jsme samozřejmě připraveni zhostit se případně i opoziční úlohy, to nezastírám. Jsem velice mile překvapený, na druhou stranu dobře vím, co nás čeká a jaká je to zodpovědnost nadále být ve vedení,“ reagoval Bačák, který měl dosud na starosti městskou pokladnu.

Ačkoli jeho hnutí sehrálo v rozhodování velkou roli, odmítá, že by šlo o ultimátum. „Nechci dělat z ANO vydíraný subjekt. Pořád se mohli rozhodnout a postavit novou koalici se SPOLU na principu 26 hlasů, případně s podporou dalšího subjektu. Určitě jsme jim nedávali nůž na krk,“ dodal. Připomenul, že odmítavě se hnutí postavilo k možnosti velké koalice bez ANO.

S napětím čekali na výsledky i představitelé ProOlomouc a Pirátů. „Postojem spOLečně se pro nás situace dost zjednodušila. Jsem za výsledek rád, protože máme, a to se prokazovalo třeba v posledním roce při hlasováních na zastupitelstvu, poměrně větší programové průniky třeba s ANO než se stranami SPOLU. Výsledek dává smysl,“ řekl předseda ProOlomouc Tomáš Pejpek.

Někteří voliči jeho koalice přesto těžce nesou spojení s ANO. „Osm let usilujeme o reformu politiky v Olomouci, to znamená o reformu politiky posledních pětadvaceti let a ne posledního volebního období, kdy to vede ANO. Vidíme kroky pozitivním směrem, akorát bychom si je představovali dotaženější nebo důraznější. Myslím, že Olomouc bude mít šanci na restart a velmi doufám, že se povede,“ dodal Pejpek.

Radnici opouštějí občanští demokraté a lidovci

Radnici opouštějí doposud vládnoucí občanští demokraté a lidovci. ODS nebude ve vedení města po posledních dvaceti letech nebude na radnici ODS, KDU-ČSL jde do opozice poprvé od roku 1994. „Měli jsme seriózní zájem o spolupráci s vítězem voleb. Stejně jako v kampani, tak i při povolebním vyjednávání jsme postupovali férově a vyhýbali se jakýmkoliv podrazům. Jsme nyní připraveni odejít do opozice, v níž budeme opravdu tvrdě, nicméně konstruktivně pracovat,“ komentoval výsledek za SPOLU dosavadní investiční náměstek Martin Major (ODS).

Podle primátora Žbánka byla vyjednávání se všemi stranami věcná a bez emocí. „Nesmírně si vážím celého jejich průběhu. Vstřícnost všech potenciálních partnerů k jednání z pohledu budoucí spolupráce byla mimořádná. O to nám to ztížilo výběr konečného uskupení. Hodně rozhodlo, že jsme na začátku vytvořili dvojblok a vymezení se spOLečně proti koalici se SPOLU nešlo přehlížet při preferenci některého z koaličních modelů,“ shrnul Žbánek.