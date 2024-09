Do Sněmovny by pronikli vedle Přísahy i Motoristé, ukazuje nový volební model

V září by se tak podle tohoto modelu do Sněmovny dostalo sedm politických uskupení. Zisky ANO za poslední tři měsíce mírně rostou, podle srpnového modelu by hnutí získalo 29,3 procenta hlasů, v září téměř o tři body více.

Podle zářijového modelu by mohlo ANO spolu s Motoristy a Přísahou vytvořit v dolní komoře většinu se 109 mandáty, uvedli autoři průzkumu.

V porovnání s výsledky srpnového modelu NMS Market Research ztratila o tři body ODS, v srpnu by ji volilo 14,3 procenta lidí. Třetí by se na začátku září ve volbách do Sněmovny umístilo hnutí STAN se stabilním ziskem 9,2 procenta. Čtvrtí by byli Piráti se 7,8 procenta hlasů, následovala by SPD se 7,7 procenta.

Do Sněmovny by se s 5,5 procenty hlasů dostali i Motoristé sobě, poprvé od začátku jejich měření. Přísaha by získala 5,2 procenta. „Podpora strany v porovnání se srpnem mírně vzrostla. S přihlédnutím k intervalu spolehlivosti by však obě strany, Motoristé sobě a Přísaha, neměly vstup do Poslanecké sněmovny jistý,“ uvedla agentura.

Ve volbách by v září neuspěli komunisté ani TOP 09, obě strany by získaly 4,5 procent hlasů. „Přestože by se podle výsledku volebního modelu do Poslanecké sněmovny v září nedostaly, jistou šanci na vstup do dolní komory Parlamentu by s ohledem na interval spolehlivosti s horní hranicí šest procent měly,“ dodala agentura.

Sociální demokraté (SOCDEM) by dostali hlasy 2,5 procenta voličů. Svobodným model přisuzuje zisk 2,3 procenta a Zeleným 2,2 procenta. Zisk lidovců, které by si v srpnu vybralo 2,4 procenta voličů, zářijový model neobsahuje.

Data pro volební model sbírala agentura NMS Market Research od 3. do 10. září. Do průzkumu se zapojilo 1297 respondentů. Sběr dat agentura udělala online v Českém národním panelu. Vzorek je reprezentativní pro populaci ve věku od 18 let výš.