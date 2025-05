elh Eliška Hovorková , CNN Prima News

11:56 , aktualizováno 12:02

Volby do Poslanecké sněmovny by vyhrálo hnutí ANO se 32,3 procenty hlasů. V dolní komoře Parlamentu by tak obsadilo 77 křesel. Ukázal to volební model STEM, který CNN Prima NEWS zveřejnila v neděli. Do Sněmovny by se s 6,7 procenta dostalo také uskupení STAČILO!, naopak Motoristé by se 2,8 procenty neprošli. Jejich armageddon se tak potvrzuje i z jiných průzkumů, které jim sebraly šanci na vstup do Sněmovny.