Nový průzkum vyzdvihuje ANO, vrací do hry ČSSD a naopak vylučuje STAN

Nejnovější volební model agentury Median z letošního srpna předpokládá, že by se do Poslanecké sněmovny dostalo pět politických stran a hnutí. S přehledem by vyhrálo opoziční hnutí ANO, druhá by s velkým odstupem skončila ODS. Třetí by byla posílená SPD. Jistotu udržení ve Sněmovně by měli Piráti, naopak by z ní vypadly strany STAN, KDU-ČSL a TOP 09. Naopak návrat by to byl pro ČSSD.