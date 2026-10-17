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Dvořák po volební porážce vyhlíží klidnější časy. Konečně si pořídím psa, řekl

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  16:54
Kandidát na senátora na Hradecku Martin Dvořák (STAN) míří do druhého kola...

Kandidát na senátora na Hradecku Martin Dvořák (STAN) míří do druhého kola voleb s největším počtem hlasů. (10. října 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Poražený kandidát na senátora za Hradec Králové Martin Dvořák ve volebním štábu...
Kandidát na senátora na Hradecku Martin Dvořák (STAN) míří do druhého kola...
Kandidát na senátora na Hradecku Martin Dvořák (STAN) míří do druhého kola...
Senátorka Zuzana Celarová Petrofová se raduje z výsledků voleb (17. října 2026).
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Po prohraných senátních volbách chce bývalý ministr Martin Dvořák (STAN) postupně přejít do útlumového režimu. Redaktorovi MF DNES řekl, že se nyní plánuje více věnovat rodině a volnočasovým aktivitám. Možnou porážku proti Zuzaně Ceralové Petrofové, která kandidovala jako nestranička s podporou ODS a KDU-ČSL, si uvědomoval od začátku. Intenzivní kampaně ale nelituje.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Jaké máte další plány?
Konečně koupíme psa, to už několik let odkládáme kvůli politickým aktivitám. Asi si pořídím i tenisovou raketu. Budu se víc věnovat vnoučatům, manželce a věcem, které jsem kvůli politickým aktivitám dlouhodobě nestíhal, jako jsou knížky, divadlo a koncerty.

V politice jsou pro mě v tuhle chvíli členství v zastupitelstvu města Hradce Králové, v kabinetu a v předsednictvu hnutí STAN až až. Začnu teď spíš postupně hledat nějaký útlumový program.

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Budete si výsledek sám pro sebe nějak hodnotit? Kde se stala chyba a proč byla Zuzana Ceralová Petrofová úspěšnější?
Já jsem si toho byl od začátku vědom. Zuzana je příjemná, úspěšná, oblíbená a nositelka hrdého jména. Jak říká můj syn, to je jako kdybys šel ve Zlíně proti Baťovi. Samo o sobě je to velký handicap.

Zuzana má hlavně jednu velkou výhodu: neštve lidi. Já jsem za svůj život svými politickými výroky naštval spoustu lidí z určité části spektra. To se promítlo i do výsledků druhého kola. Neměl jsem už odkud brát hlasy.

Nemohla za tím být i podpora hnutí ANO?
SPD, PRO, ANO i opozice. Všichni jí vyjádřili podporu. Už od začátku mi bylo jasné, že je pro mě Zuzana nejtěžší soupeřka a že by se musel stát zázrak.

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V kampani jste byl poměrně intenzivní už od jara. Nelitujete toho?
Nejsem člověk, který by litoval něčeho, co poctivě odpracoval. To, že to nedopadlo, byla od začátku jedna z pravděpodobných možností – poté, co se na startovní čáře objevila Zuzana. Snažil jsem se odpracovat to tak, abych se za to nemusel stydět. Strávil jsem stovky hodin na ulicích, najezdil tisíce kilometrů po vesnicích, mluvil se starosty a starostkami, měl jsem nějaký projekt a plán.

Ta zkušenost je ale jednoznačná: ve druhém kole uspěje nikoli ten, kdo vyhrál první kolo, ale ten, kdo je méně kontroverzní. To já v porovnání se Zuzanou Ceralovou Petrofovou zkrátka nejsem.

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