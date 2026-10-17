Dvořák po volební porážce vyhlíží klidnější časy. Konečně si pořídím psa, řekl

Jaké máte další plány?
Konečně koupíme psa, to už několik let odkládáme kvůli politickým aktivitám. Asi si pořídím i tenisovou raketu. Budu se víc věnovat vnoučatům, manželce a věcem, které jsem kvůli politickým aktivitám dlouhodobě nestíhal, jako jsou knížky, divadlo a koncerty.
V politice jsou pro mě v tuhle chvíli členství v zastupitelstvu města Hradce Králové, v kabinetu a v předsednictvu hnutí STAN až až. Začnu teď spíš postupně hledat nějaký útlumový program.
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Budete si výsledek sám pro sebe nějak hodnotit? Kde se stala chyba a proč byla Zuzana Ceralová Petrofová úspěšnější?
Já jsem si toho byl od začátku vědom. Zuzana je příjemná, úspěšná, oblíbená a nositelka hrdého jména. Jak říká můj syn, to je jako kdybys šel ve Zlíně proti Baťovi. Samo o sobě je to velký handicap.
Zuzana má hlavně jednu velkou výhodu: neštve lidi. Já jsem za svůj život svými politickými výroky naštval spoustu lidí z určité části spektra. To se promítlo i do výsledků druhého kola. Neměl jsem už odkud brát hlasy.
Nemohla za tím být i podpora hnutí ANO?
SPD, PRO, ANO i opozice. Všichni jí vyjádřili podporu. Už od začátku mi bylo jasné, že je pro mě Zuzana nejtěžší soupeřka a že by se musel stát zázrak.
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V kampani jste byl poměrně intenzivní už od jara. Nelitujete toho?
Nejsem člověk, který by litoval něčeho, co poctivě odpracoval. To, že to nedopadlo, byla od začátku jedna z pravděpodobných možností – poté, co se na startovní čáře objevila Zuzana. Snažil jsem se odpracovat to tak, abych se za to nemusel stydět. Strávil jsem stovky hodin na ulicích, najezdil tisíce kilometrů po vesnicích, mluvil se starosty a starostkami, měl jsem nějaký projekt a plán.
Ta zkušenost je ale jednoznačná: ve druhém kole uspěje nikoli ten, kdo vyhrál první kolo, ale ten, kdo je méně kontroverzní. To já v porovnání se Zuzanou Ceralovou Petrofovou zkrátka nejsem.