Volby jsou občanská povinnost, lístek si možná nechám podepsat, řekl Macinka

Petr Macinka volil v obvodu Praha 5, kde do druhého kola postoupil Radko Sáblík (ODS) a Václav Láska. Už dříve Macinka naznačil, že jeho volba ve druhém kole nebude snadná.
„V případě senátních voleb často platí takové pravidlo, že v prvním kole jdete dát svůj hlas někomu, koho byste v horní komoře vidět chtěl, zatímco v tom druhém kole častokrát jdete hlasovat proto, abyste tam někoho neviděl. Nebo proti tomu, koho byste tam nechtěl,“ řekl iDNES.cz Macinka ve Sněmovně.
Po své páteční volbě přiznal, že volbu měl obtížnější než v prvním kole, zároveň ale označil účast ve volbách za jistou občanskou povinnost. „Myslím, že mít příležitost uplatnit svůj hlas, a tím aspoň symbolicky ovlivnit směřování své země, to je trochu občanská povinnost,“ uvedl.
„I když ta volba byla ve druhém kole pro mě obtížnější, než bych si třeba přál, tak jsem i přesto přišel a jeden z těch dvou lístků jsem si odnesl na památku. Třeba, když jednou potkám toho pána, kterého jsem nevolil, tak si to nechám podepsat,“ uvedl s nadsázkou.
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Podle Macinky je také jasné, jaké síly s Senátu převáží. „Je jasné, že se asi úplně nezmění, jaká politická síla v Senátu dominuje, ale změna se dá táhnout dál za dva roky,“ myslí si.