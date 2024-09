Vládní zastupitelé nám zvoní na dveře a chtějí do koalice, chválí si Havlíček

Podle Kupky nebyl regionální program SPOLU postavený proti šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi. Při formování koalic bude podle ministra hrát roli program a možnost shody mezi jednotlivými lidmi. „S ohledem na to, jakým způsobem vede hnutí ANO svojí politiku, tak pro nás je přirozeným partnerem koaliční partner současné vlády,“ vysvětlil Kupka.

„Pak tedy nerozumím tomu, proč koaliční partneři zvoní u domovních dveří hnutí ANO,“ odvětil Havlíček. Podle Kupky se zatím rozběhla telefonická jednání.

„Jsme pragmatici. V dané situaci vidíme jednoznačné výsledky,“ odpověděl Havlíček na otázku, zda bude hnutí ANO při stavění koalic vůči vládním stranám velkorysé.

„Jsme při zemi a musíme vyhodnotit, co jsme v dané situaci neudělali správně. Dnes už začíná klání k volbám do Parlamentu,“ dodal Havlíček. Podle něj je tak potřeba se soustředit hlavně na parlamentní volby, které se uskuteční příští rok. Základem pro jednání je podle něj výsledek v daném kraji. „I přesto, že jsme vyhráli drtivě, nikoho neponižujeme,“ dodal Havlíček.

ANO se podle Havlíčka chce snažit o koalice, které mají podobný pohled na program. Hnutí podle něj nemusí přesvědčovat nikoho, že je autentickou stranou. „Nevydali jsme žádný rozkaz, že se s někým nesmí. Máme kraje, kde to postavíme sami. Máme kraje, kde za námi chodí koaliční poslanci, kteří by byli rádi s námi ve vedení kraje. Rozhodne to, do jaké míry se kvalitně postaví tým a bude mít mandát s nějakým převisem, tedy ne o jeden mandát,“ sdělil Havlíček.

Hnutí se podle Havlíčka nehrne do koalice s vládními stranami, dodal ale, že v některých krajích nic jiného nezbývá a bude tak nutné respektovat, co preferují voliči. „V Plzeňském kraji jsme měli za partnera Piráty. Nemohu si představit většího ideového soupeře, přesto ta koalice fungovala,“ uvedl.

Musíme přidat plyn, řekl Kupka

Voliči podle Kupky poslali vládě zprávu, že má přidat plyn. Lidé potřebují řešení problémů, jako je infrastruktura či důchodová reforma, řekl.

Vláda nyní musí podle Kupky ukázat voličům, kam její kroky směřují a co musí stát udělat. „Výsledky ukázaly, že hnutí ANO dokázalo celoplošnou kampaní proti vládě řadu voličů oslovit,“ řekl. „Krajské volby byly vždy také volbou lídrů. Silné osobnosti přitahují pozornost. V tom je také naprosto jasné, že Petr Fiala představuje extrémně silnou osobnost,“ doplnil Kupka.

Strany vládní koalice uspěly ve třech krajích. V jižních Čechách zvítězila ODS v čele s hejtmanem Martinem Kubou. Ten v sobotu prohlásil, že nejde o úspěch celé ODS, ale té jihočeské. „Martin Kuba ukázal, že pokud regionální politik v tom území intenzivně pracuje, tak to nese ovoce. To je podle mého soudu dobrý příklad pro všechny regiony,“ okomentoval Kupka. Úspěch Kuby je podle něj unikátní.

Hnutí ANO v krajských volbách zvítězilo v deseti ze třinácti krajů. Celkem získalo 35,38 procent hlasů. Získalo tak 292 mandátů, tedy o 114 víc než v roce 2020. ODS má po sečtení hlasů 106 krajských mandátů, polepšilo si tak o sedm křesel.

ANO uspělo také v senátních volbách, 21 kandidátů hnutí se probojovalo do druhého kola, které proběhne příští týden.