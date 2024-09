PŘEHLEDNĚ: Utopené doklady či voličský průkaz? Jak odvolit v zasažených oblastech

Volby do krajských zastupitelstev se uskuteční již v pátek 20. a sobotu 21. září. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. Zároveň s krajskými volbami se ve stejném termínu ve třetině volebních obvodů koná také první kolo senátních voleb. Druhé kolo bude následovat v pátek 27. září a sobotu 28. září. Volební místnosti budou otevřené ve stejné časy, jako v kole prvním.

1 Co dělat, pokud přijde volič o doklady?

Ve volební místnosti se volič prokazuje platným dokladem totožnosti, kterým je občanský průkaz nebo cestovní pas. Pokud při povodních volič o doklady přijde, ministerstvo vnitra v zasažených oblastech dává možnost realizace rychlého vydání občanských průkazů.

Distribuci budou provádět pracovníci ministerstva vnitra, čímž se zkrátí lhůta mezi náběrem a předáním dokladu. Nový doklad půjde získat ve zkrácené lhůtě do pěti pracovních dnů, žádost mohou občané s trvalým pobytem v povodněmi zasažených oblastech podat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Lidé, kteří byli zasaženi povodní mají nárok na vydání nových dokladů zcela zdarma a to i ve zrychleném režimu. Vnitro upozornilo, že požádat o nový doklad je nutné do středy 18.00. Vyhotovený doklad pak obdrží do pátku 20. září do 14 hodin.

Linka pro obce S dotazy ohledně voleb a možnosti řešení problémů spojených s jejich zajištěním se budou moci zástupci obcí zasažených povodní obracet na linku 974 817 360. Dostupná bude linka ve středu a ve čtvrtek od 09:00 do 19:00, v pátek od 08:00 do 22:30 a v sobotu od 08:00 do 17:00.

2 Kde se bude volit?

V případě, že standardní volební místnosti zatopila voda, se vedení měst snaží najít alternativní prostory. Podle ministra vnitra Víta Rakušana budou lidé moci volit krajské zastupitele ve stanech, případně lze domluvit, aby v jedné volební místnosti fungovaly dvě volební komise a každá by obsluhovala svůj okrsek.

3 Kdo doplní komise?

Chybějící členy okrskových volebních komisí budou moci nahradit úředníci České správy sociálního zabezpečení, finančních nebo katastrálních úřadů, s nimiž je to podle ministra Rakušana předjednáno. Stranám přitom zůstane možnost dodatečně nominovat další zástupce do komisí, přičemž zůstane povinnost proškolit vedení komisí.

Obecnímu úřadu či starostovi se mohou hlásit i dobrovolníci. Podmínkou členství v komisi není trvalý pobyt na území daného okrsku. Postačí, když je zájemce plnoletý, svéprávný a současně ve volbách nekandiduje.

4 Koho se mimořádná volební situace týká?

Zatopených obcí, jimž stát pomůže koncem týdne se zajištěním krajských a senátních voleb, je podle ministra vnitra Víta Rakušana aktuálně 35. Představuje to hrubým odhadem 200 volebních okrsků. Nejhorší povodně zasáhly jih Čech, Moravu a Slezsko. Žádost o nový doklad mohou podat na následujících obecních úřadech: Český Těšín, Krnov, Opava, Orlová, Ostrava, Olomouc, Jeseník, Litovel, Šumperk, České Budějovice, Tábor, Třeboň a Vodňany. Při podání žádosti nemusí prokazovat svou totožnost žádným jiným dokladem, úřad je ztotožní sám.

5 Jak to je s voličskými průkazy?

Jak probíhají krajské a senátní volby? O průběhu voleb a jak odevzdat svůj hlas se více dočtete zde.

V krajských volbách jde s voličským průkazem volit v kterékoli volební místnosti toho kraje, v němž máte trvalý pobyt. Pokud tedy bydlíte ve Středočeském kraji, nemůžete hlasovat v kraji Jihomoravském. Nepomůže vám, ani pokud byste si do volební místnosti přinesli hlasovací lístky z vašeho kraje.

U voleb do Senátu lze s voličským průkazem hlasovat v kterékoli volební místnosti senátního obvodu, ve kterém máte trvalý pobyt.

6 Do kdy si můžu zažádat o voličský průkaz?

O voličský průkaz do krajských voleb a první kolo senátních voleb si mohli lidé zažádat do 13. září do 16 hodin on-line a do středy 18. září osobně do 16 hodin na obecním úřadě. Ještě lze žádat o průkaz pro druhé kolo voleb do Senátu a to nejpozději do 20. září 2024 do 16 hodin on-line a osobně 25. září do 16 hodin.

7 Co dělat při ztrátě, nedoručení, či nevyzvednutí?

Pokud například při povodních volič ztratil svůj voličský průkaz, nemůže odvolit. Ten, kterému byl voličský průkaz vydán, může odvolit jen s ním. Vydání náhradního bohužel není možné. Pokud si volič o průkaz zažádal a nedostal ho, je třeba tuto situaci řešit s Českou poštou na základě podacího čísla zásilky. Tím disponuje obecní úřad, který průkaz vydal.

8 Bude dostatek hlasovacích lístků?

Pokud voliči nepřijdou domů hlasovací lístky, obdrží je jako vždy ve volební místnosti. Ministerstvo zopakovalo, že lístků bude v postižených oblastech dostatečné množství, stejně tak i úředních obálek. Krajské úřady budou přesouvat rezervy lístků z méně vytížených obecních úřadů do míst s vyšší potřebou.

9 Mohu ze zdravotních důvodů volit z domova?

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Tato možnost platí pro krajské i senátní volby.