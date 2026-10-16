Největší ztráty zaznamenalo ANO v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. V Karlovarském kraji přišlo o 4,8 procentního bodu takzvaných reprezentovaných obyvatel, v Ústeckém kraji o 4,3 procenta a v Moravskoslezském o 3,3 procenta. Nejvýznamnějším městem, které ANO ztratilo, je Ústí nad Labem, naopak posílilo v Plzni.
Ještě výrazněji pak ztrácela SPD, která v Ústeckém a Moravskoslezském kraji přišla o více než pět procentních bodů. Jde přitom o regiony, ve kterých obě hnutí dlouhodobě nacházejí značnou část svých voličů.
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Křížky přepsaly kandidátky. Největší propadlík je z Benešova, skokankou Konečná
Karlovarský, Ústecký i Moravskoslezský kraj dlouhodobě zaostávají ve vzdělávání, struktuře pracovního trhu i zdraví obyvatel.
V loňských sněmovních volbách získalo ANO v těchto krajích 42 až 45 procent hlasů. Celostátně přitom hnutí Andreje Babiše obdrželo 34,5 procenta. Výsledky různých typů voleb se však liší a komunální hlasování ovlivňuje také popularita místních kandidátů a uskupení.
Starostové posílili napříč republikou
Opačný trend zaznamenali Starostové a nezávislí. Podle analýzy se jejich podíl reprezentovaných obyvatel zvýšil o 3,2 procenta. Výrazně posílili především v Praze, kde nárůst dosáhl téměř 13 procent. Zisky zaznamenali také v dalších krajích, mimo jiné v Plzeňském, Karlovarském, Královéhradeckém, Ústeckém a Zlínském.
Výsledky STAN ovlivňuje i skutečnost, že hnutí v komunálních volbách často kandiduje společně s místními uskupeními nebo jinými stranami. Více než polovina jeho kandidátů byla podle analýzy součástí takových koalic.
V obecních zastupitelstvech si zároveň udržují silnou pozici nezávislí kandidáti. Zastupují 34,7 procenta obyvatel Česka, což je o 3,6 procenta více než v předchozím volebním období.