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ANO a SPD oslabily v tradičních baštách. U voleb propadly hlavně v chudších krajích

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  12:49
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a...

Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Volební štáb SPD . Hnutí SPD sleduje výsledky voleb z centrálního štábu Hotelu...
Petr Hlaváček a Vít Rakušan ve volebním štábu hnutí STAN během tiskové...
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a...
Petr Hlaváček ve volebním štábu hnutí STAN během tiskové konference po...
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Hnutí ANO zůstává i po komunálních volbách nejsilnější celostátní stranou, společně s SPD však zaznamenalo největší ztráty mezi zavedenými parlamentními stranami. Nejvýrazněji se propad projevuje v regionech, které patří k socioekonomicky nejznevýhodněnějším v Česku. Upozorňuje na to analýza výzkumné organizace PAQ Research.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Největší ztráty zaznamenalo ANO v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. V Karlovarském kraji přišlo o 4,8 procentního bodu takzvaných reprezentovaných obyvatel, v Ústeckém kraji o 4,3 procenta a v Moravskoslezském o 3,3 procenta. Nejvýznamnějším městem, které ANO ztratilo, je Ústí nad Labem, naopak posílilo v Plzni.

Ještě výrazněji pak ztrácela SPD, která v Ústeckém a Moravskoslezském kraji přišla o více než pět procentních bodů. Jde přitom o regiony, ve kterých obě hnutí dlouhodobě nacházejí značnou část svých voličů.

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Karlovarský, Ústecký i Moravskoslezský kraj dlouhodobě zaostávají ve vzdělávání, struktuře pracovního trhu i zdraví obyvatel.

V loňských sněmovních volbách získalo ANO v těchto krajích 42 až 45 procent hlasů. Celostátně přitom hnutí Andreje Babiše obdrželo 34,5 procenta. Výsledky různých typů voleb se však liší a komunální hlasování ovlivňuje také popularita místních kandidátů a uskupení.

Starostové posílili napříč republikou

Opačný trend zaznamenali Starostové a nezávislí. Podle analýzy se jejich podíl reprezentovaných obyvatel zvýšil o 3,2 procenta. Výrazně posílili především v Praze, kde nárůst dosáhl téměř 13 procent. Zisky zaznamenali také v dalších krajích, mimo jiné v Plzeňském, Karlovarském, Královéhradeckém, Ústeckém a Zlínském.

Volby 2 urna

Výsledky STAN ovlivňuje i skutečnost, že hnutí v komunálních volbách často kandiduje společně s místními uskupeními nebo jinými stranami. Více než polovina jeho kandidátů byla podle analýzy součástí takových koalic.

V obecních zastupitelstvech si zároveň udržují silnou pozici nezávislí kandidáti. Zastupují 34,7 procenta obyvatel Česka, což je o 3,6 procenta více než v předchozím volebním období.

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