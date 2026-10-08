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Kurzy zamíchal Michal David, v Praze je to těsné. Bookmakeři o favoritech voleb

Robert Oppelt
  12:21

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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Kdo bude příští pražský primátor? Dotlačí koncerty Michala Davida Sandru Tsoukernik nebo „nejhorší volební song“ Ty hejtmane Jana Grolicha do Senátu? A kolik hlasů dostane bývalý pornoherec Robert Rosenberg? V sázkových kancelářích se v těchto dnech nesází jen na to, kolik gólů dostanou čeští fotbalisté od Španělů nebo Angličanů, ale také na úspěch stran a kandidátů v senátních a komunálních volbách.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Podle mluvčího Fortuny Petra Šraina nejsou komunální a senátní volby v porovnání s těmi do Poslanecké sněmovny a prezidentskými až tak populární.

„Sází na ně spíše specialisté, kteří mají regionální politiku nastudovanou, znají kandidáty, jejich lokální oblíbenost, vyznají se v potenciálu menších stranických uskupení. Zatím jsme přijali vklady na úrovni cca tří milionů korun, celkově se objem přijatých sázek při volbách tohoto typu pohybuje kolem deseti milionů korun, letos to bude podobné,“ odhaduje zájem sázkařů.

„Tentokrát jsme se nezaměřili jen na to, kdo vyhraje Prahu nebo Brno, ale také na to, kolik hlasů dokážou získat kandidáti jako třeba Robert Rosenberg.“

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ilustrační snímek

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