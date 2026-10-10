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Volby 2026 ONLINE: Lidé vybrali zástupce obcí a senátory, účast nejčastěji kolem 40 procent

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  8:00aktualizováno  14:00

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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Česko odvolilo v komunálních a senátních volbách. S odbitím 14. hodiny se uzavřely volební místnosti a začalo sčítání hlasů. Volební účast se před uzavřením pohybovala nejčastěji kolem 40 procent, někde hlásili i přes 70 procent. Problémy s e-doklady se podle úřadů nevyskytly.

Výsledky voleb 2026

Lidé po celém Česku rozhodovali o složení obecních a městských zastupitelstev na další čtyři roky. Ve vybraných obvodech se vybírali i senátoři. Některé obce a města pořádaly souběžně také referenda.

Jak strany uspěly a zda se do zastupitelstev dostala podobně jako do Sněmovny nová uskupení, bude jasné po 14:00. Na kompletní výsledky voleb si ale budou lidé muset počkat asi až do nedělního rána, stejně jako před čtyřmi lety.

Krátce před uzavřením volebních místností odvolil bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský. Svůj hlas v sobotu dopoledne odevzdali také poslankyně a bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS) nebo místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS).

S fotkou z volební místnosti se na sociálních sítích pochlubila i operní pěvkyně Dagmar Pecková, která za ODS kandiduje do Senátu v Praze 9.

V pátek odvolil premiér Andrej Babiš, exprezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus či předseda Sněmovny Tomio Okamura. Překvapení způsobil prezident Petr Pavel, který se vrátil z dovolené, aby odevzdal svůj hlas v Černoučku na Litoměřicku.

Druhý den přišlo mezi 25 a 40 procenty voličů

Volební účast se v sobotu, druhý den voleb, pohybovala nejčastěji mezi 25 a 40 procenty. V Praze překročila 30 procent, vyšší byla třeba v Brně nebo na jihu Čech.

V Deštné na Jindřichohradecku přišlo k volebním urnám 47 procent voličů a v Kamenné Horce na Svitavsku téměř tři čtvrtiny voličů.

Odhadovaná volební účast v Moravskoslezském kraji stoupla během soboty na 48 až 50 procent.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. (10. října 2026)
V Česku začaly komunální a senátní volby. (9. září 2026)
Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Plzni na Slovanech. (10. října 2026)
Volební štáb TOP 09. Předseda Matěj Ondřej Havel. (10. září 2026)
183 fotografií

Účast voličů v Kladně, největším středočeském městě, byla před uzavřením volebních místností u komunálních voleb 38,6 procenta, u senátních 36 procenta.

Necelé dvě hodiny před uzavřením volebních místností se účast v obcích na Berounsku vyšplhala na 44 procent. Samotné město, které je centrem regionu, v účasti zaostávalo.

Volby 2026 v sobotu: volební místnosti, kdy zavírají a jak volit

V pátek přišla k obecním volbám nejčastěji pětina až třetina voličů, podobně jako před čtyřmi lety. V některých menších obcích však svůj hlas odevzdala i polovina voličů. Volby do Senátu, jež se konají ve 27 obvodech, provázela o něco menší účast.

V Pardubickém kraji byla po skončení prvního dne voleb účast poměrně nízká. „V menších obcích odhadujeme účast na 35 procentech, ve větších městech na 20 procentech, v některých okrscích i méně. Celkově se zatím pohybujeme kolem 30 procent,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Výsledky voleb: Češi vybírali třetinu senátorů. Aspoň jednoho zvolili už dnes

Většina politiků volila v pátek

V Průhonicích u Prahy už v pátek odvolil premiér Andrej Babiš. Uvedl, že by považoval za úspěch, kdyby hnutí ANO ve volbách obhájilo výsledek z roku 2022.

OBRAZEM: Politici spěchali k urnám. Jeden zapomněl občanku. A všechny překvapil Pavel

Hlasy odevzdali i exprezidenti Miloš Zeman, Václav Klaus nebo předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Volbu má za sebou také ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) či předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Na otočku a pak zpátky

Prezident Petr Pavel překvapil, když se nečekaně vrátil z dovolené v Maroku, aby odvolil v komunálních volbách v Černoučku na Litoměřicku, kde má trvalé bydliště. Uznal, že původním rozhodnutím o nezúčastnění udělal chybu.

Hned nato znovu zamířil na letiště, aby soukromým tryskáčem odletěl z republiky pryč.

Blesková volební otočka. Prezident Pavel odletěl tryskáčem do Casablanky

Oproti posledním volbám zatím žádné výpady nehlásí aplikace eDoklady. Funguje bez potíží, jak sdělil mluvčí Digitální a informační agentury Jakub Palata. Agentura od začátku komunálních a senátních voleb registrovala jen několik případů, kdy občané hlásili problémy s prokázáním. Jedna volební komise také hlásila potíže, všechny problémy se ale podařilo obratem vyřešit.

V komunálních i senátních volbách mají letos voliči na výběr z nižšího počtu kandidátů než při předchozích.

Volby 2026

O 27 rozdělovaných křesel v horní komoře se letos díky dohodám opozičních stran na společných kandidátech pokouší 154 adeptů. To je o osm desítek méně než při předchozích volbách před šesti lety.

Obecními zastupiteli, jichž je na 62 tisíc, chce být 189 896 kandidátů – zhruba o 5200 méně než při minulých volbách před čtyřmi lety. Lidé budou sestavovat zhruba 6400 zastupitelstev obcí a městských částí.

V necelé třetině obcí se podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) podařilo sestavit jen jednu kandidátní listinu.

Komunální volby se kvůli nedostatku kandidátů neuskuteční pouze v pěti obcích, v Krchlebech na Rychnovsku si budou moci zvolit senátora alespoň ze dvou kandidujících.

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